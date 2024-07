So luxuriös ist das Wohnmobil von Schlagerstar Stefan Mross

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Stefan Mross und seine Freundin Eva Luginger wohnen nicht mehr in einer herkömmlichen Bleibe.

Stefan Mross (48) und seine Partnerin, die Sängerin Eva Luginger (36), haben sich ein neues Zuhause zugelegt – und das ist alles andere als gewöhnlich. Der «Immer wieder sonntags»-Moderator und seine Freundin wohnen nun im grössten Wohnmobil der Welt, wie sie der «Bild»-Zeitung sagten. Das luxuriöse Gefährt ist stolze zwölf Meter lang, 2,55 Meter breit und vier Meter hoch. Auf 38 Quadratmetern finden sich eine hochmoderne Küche, ein Bad, ein Schlafzimmer und ein Wohnbereich. Sogar eine Fussbodenheizung ist an Bord.

Das Design stammt von einem italienischen Studio und orientiert sich an einer Luxusyacht. «Ich müsste viermal auf die Welt kommen, um mir dieses Wohnmobil selbst leisten zu können», gesteht Mross. Dank einer Kooperation als Markenbotschafter des Herstellers kommt er jedoch in den Genuss des knapp 1,2 Millionen Franken teuren Gefährts. Für ihr neues Zuhause haben Mross und Luginger extra ihre Wohnung aufgegeben. «Ich wollte ja eigentlich wieder sesshaft werden, aber meine Eva hatte die Idee, unser Leben ganz in ein Wohnmobil zu verlegen. Sie ist wie ich seit ihrer Kindheit ein grosser Campingfan und liebt es, immer unterwegs zu sein», so der Schlagerstar.

Auch seine Ex ist wieder vergeben

Das Paar ist seit anderthalb Jahren zusammen, nachdem Mross im November 2022 die Trennung von seiner dritten Ehefrau, Anna-Carina Woitschack (31), bekannt gegeben hatte. Nur einen Monat später fand er in der zwölf Jahre jüngeren Eva Luginger eine neue Liebe. Auch Woitschack ist inzwischen wieder vergeben.