1/5 Die Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» erhält mit der Rückkehr des Schweizer Schauspielers Alberto Ruano als Pedro Navarro frischen Wind. Foto: RTL

Auf einen Blick Schweizer Schauspieler Alberto Ruano kehrt als Pedro Navarro zu «GZSZ» zurück

Sein Charakter Pedro heiratete spontan Nina auf seiner Yacht nach einer Romanze

Alberto Ruano spielte bereits in Netflix-Serien mit und arbeitet an seinem ersten Langspielfilm

Livia Fietz Redaktorin People

Die langjährige Serie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» erhält kurz vor Weihnachten frischen Wind: Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück. Der Schweizer Schauspieler Alberto Ruano (50) schlüpft erneut in seine Rolle des charismatischen Investors Pedro Navarro. Bereits vor über einem Jahr sah man den Investor im Rahmen eines Immobilienprojektes in der Serie. Wie RTL berichtet, wird er ab dem 23. Dezember 2024 zu sehen sein.

Wie Ruano in einem Interview mit RTL verrät, ist Navarro ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sein Vermögen in Immobilien und Events investiert. Nach einer gescheiterten Ehe begann er eine berufliche Zusammenarbeit mit Nina (verkörpert von Maria Wedig (40)) in Argentinien. Was als Geschäftsbeziehung startete, entwickelte sich zu einer Romanze. Die beiden verliebten sich und heirateten spontan auf Navarros Yacht.

Der Schauspieler ist kein Unbekannter in der Schauspielwelt

Was die Zukunft für Ruano bei «GZSZ» bereithält? Im Interview verspricht der Schauspieler: «Zunächst verbringen Pedro und Nina einige wundervolle Wochen miteinander. Was danach geschieht, wird alle überraschen und umhauen!» Die GZSZ-Fans dürfen sich also auf aufregende Folgen freuen.

Der Schweizer blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück und feiert national sowie international Erfolg. So wirkte er neben lokalen Produktionen der ZHdK, des SRFs oder der Roten Fabrik auch in Netflix-Serien wie «The Queen’s Gambit» und «Warrior Nun» mit. In einer preisgekrönten spanischen Miniserie spielte er eine Hauptrolle. Für 2025 steht er für eine weitere Hauptrolle neben deutschen Schauspielgrössen im Kinofilm «Kundschafter des Friedens 2» vor der Kamera.