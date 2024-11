1/5 Thomas Gottschalk kann die Sprüche nicht lassen. Sein neustes Opfer: ... Foto: imago/Horst Galuschka

Kelly reagiert mit Mitleid und betont Würde des Menschen

«Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly (44) zur Seite schubsen, damit man mich sieht» – mit diesem Kommentar hat sich Thomas Gottschalk (74) einmal mehr ins Abseits gestellt. Und diesmal hat seine freche Klappe Konsequenzen.

Während Gottschalk in seinem Podcast «Die Supernasen» mit Kollege Mike Krüger (72) über die Kurven von Maite Kelly spricht und sich aber direkt verteidigt, dass die Sängerin das verkraften würde – immerhin kennen sie sich schon sehr lange –, hat Kelly selbst eine andere Meinung dazu.

Maite Kelly bemitleidet Menschen, die solche Aussagen machen

Gegenüber «Bild» sagt Maite Kelly: «Ich war schon als Kind klug genug zu wissen, dass Menschen, die auf solche Plattitüden zurückgreifen, nur mein Mitleid verdienen. Deshalb bekamen sie auch damals nie meinen Respekt.» Sie beziehe sich auf das Grundrecht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. «Alles, was dieser Unantastbarkeit widerspricht, ist deswegen als irrelevant zu bewerten», so die Sängerin.

Maite Kelly erklärt, dass sie damit umgehen könne, wenn jemand Witze auf Kosten ihrer Figur mache. Dafür habe ihr Vater stets gesorgt, der ihr genug Selbstliebe mit auf den Weg gab. «Aber nicht jedes Mädchen hat das Glück, so einen Papa zu haben», sagt Kelly. Und weiter: «Deswegen sind solche entwürdigenden Sätze, Taten oder Gesten inakzeptabel. Und wir haben als Erwachsene die Pflicht, unsere Kinder, Brüder und Schwestern davor zu beschützen.»

Gottschalk zeigt keine Reue, RTL zieht Konsequenzen

Thomas Gottschalk verteidigt seinen Witz und scheint nicht daran zu denken, sich dafür zu entschuldigen. Und selbst wenn er das tun würde, ist sich Maite Kelly nicht sicher, ob sie ihm verzeihen könnte.

Dass er eine solche Aussage ohne Reue in seinem Podcast macht, der von RTL+ ausgestrahlt wird, stösst dem Sender sauer auf. Und dieser zieht jetzt Konsequenzen.

Mit diesem «Scherz» ist Gottschalk jetzt nämlich zu weit gegangen: Wie RTL gegenüber der Nachrichtenagentur Spot On News bestätigte, wird der Podcast mit Mike Krüger Ende des Jahres beendet. Das Schauspieler-Duo aus dem Film «Die Supernasen» (1983) habe sich entschieden, seinen gleichnamigen Podcast auf RTL+ nach eineinhalb Jahren zu beenden. Demnach werden noch zwei Folgen ausgestrahlt: am 17. und am 31. Dezember.