Thomas Gottschalk veröffentlicht sein neues Buch «Ungefiltert», in dem er sich kritisch mit der heutigen Gesellschaft auseinandersetzt. Er fordert mehr Gelassenheit im Umgang miteinander und reflektiert über Glück und sein eigenes Leben.

«Nicht alles, was ein alter weisser Mann von sich gibt, ist Unsinn»

«Nicht alles, was ein alter weisser Mann von sich gibt, ist Unsinn»

Thomas Gottschalk spricht Klartext in neuem Buch

Kurz zusammengefasst Gottschalks Buch «Ungefiltert» reflektiert über persönliches Glück und die Gesellschaft

Er kritisiert die heutige Beschwerdementalität und fordert Respekt und Nachsicht

Er fragt sich, was Glück für ihn bedeutet

Gottschalk ist in zweiter Ehe mit Karina Gottschalk verheiratet

Das Buch umfasst 313 Seiten und erscheint am 16. Oktober Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Thomas Gottschalk spricht in seinem neuen Buch über seine Karriere und rechnet mit der heutigen Generation ab. Foto: Imago 1/6

Silja Anders Redaktorin People

Thomas Gottschalk (74) rechnet in seinem neuen Buch «Ungefiltert» ab. Mit Kritikern, mit der heutigen Gesellschaft – und auch ein wenig mit sich selbst. Gleichzeitig ist sein Buch aber auch ein Plädoyer für mehr Gelassenheit im Umgang miteinander. Das verwundert nicht sonderlich, denn in letzter Zeit sorgte Gottschalk immer wieder mit kontroversen Kommentaren für hochgezogene Augenbrauen.

Im Gespräch mit «Bild» zeigt sich der Moderator aber wenig einsichtig: «Ich muss in meinem Alter niemandem mehr nach dem Mund reden, und es nervt mich, dass mich jeder als ‹jemand, der aus der Zeit gefallen ist› bezeichnen darf [...].»

313 Seiten ungefilterter Gottschalk

Auf 313 Seiten zeigt sich Thomas Gottschalk gesellschaftskritisch, ironisch, vertraut frech, aber auch selbstreflektiert. «Ungefiltert» sieht der 74-Jährige als Antwort auf die Vorwürfe der jüngeren (Gender-)Generation. «Heute werde ich nicht nur als alter weisser Mann in eine Ecke gestellt, in der ich nicht sein möchte, sondern in meiner Kritik als Querulant wahrgenommen, der ich nicht bin – zumindest nicht sein möchte», sagt Gottschalk weiter.

Seine Follower seien «eben von gestern», erklärt er. Es sei nicht seine Absicht, andere mit seinen frechen Kommentaren zu verletzen, erklärt der Moderator. Im Gegenteil: Er gebe sich Mühe, die junge Generation zu verstehen, habe aber einfach ein Problem mit der «Beschwerdementalität», da «nicht alles, was ein alter weisser Mann von sich gibt» «Unsinn» sei, schreibt er in seinem Buch.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Streaming, zweiter Frühling und Kardashian

Gottschalk wirft aber auch einen Blick zurück auf sein Leben und seinen Weg in den deutschen TV-Olymp und plaudert in «Ungefiltert» fröhlich aus dem Nähkästchen.

Seine zweite Ehefrau Karina Gottschalk (62), mit der er seit Sommer 2024 verheiratet ist, helfe ihm dabei, Dinge zu verstehen, die die jüngere Generation bewegen, denn Karina Gottschalk ist immerhin 12 Jahre jünger als er. So lerne er derzeit etwa, wo das Erfolgsgeheimnis von Kim Kardashian (43) liege.

Mit «Bild» spricht die TV-Legende aber auch über die Entwicklung des Fernsehens und wie dieses heute in Konkurrenz mit dem Streaming steht. «Der Samstagabend vor dem Fernseher hat seine Bedeutung als Event für die ganze Familie verloren», glaubt Gottschalk.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Am Ende philosophiert er noch über sein aktuelles Leben und sein neues Glück mit Ehefrau Karina. «Ich habe mein berufliches Glück zwar nie verloren, aber dank ihr habe ich mein privates wiedergefunden.»

«Ungefiltert» von Thomas Gottschalk erscheint am 16. Oktober.