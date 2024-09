Kurz zusammengefasst Arnold Schwarzenegger begeistert vom Münchner Oktoberfest

Thomas Gottschalk und Karina feiern in Tracht

Das Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiese ist seit 1810 jedes Jahr aufs Neue ein grosses Spektakel, welches sich auch die Promis nicht entgehen lassen wollen.

Die Crème de la Crème der Stars gibt sich hier die Klinke in die Hand und auch in diesem Jahr konnte sich die Gästeliste sehen lassen.

Der Terminator Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich erfreute die illustre Gesellschaft mit seiner Anwesenheit. Auf der Bühne sprach er zu den Anwesenden und kam nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Und dabei hörte man durchaus den Amerikaner in ihm durch: «Ich liebe München! Das Oktoberfest ist das schönste Fest, das wichtigste Fest, das grösste Fest der Welt!» Dann wünschte er allen noch viel Spass und begann, mit der Band zu rocken – und die Meute konnte sich vor Begeisterung kaum mehr halten.

Thomas Gottschalk ist «in bester Gesellschaft»

Aber das Oktoberfest wäre nicht «das wichtigste Fest», wie Schwarzenegger es ausdrückt, wenn nicht noch mehr Promis in Dirndl und Lederhosen auftauchen würden. Thomas Gottschalk (74) und seine frisch Angetraute Karina (62) haben ihre Hochzeitskleidung inzwischen abgelegt und sich stattdessen in bayrische Tracht geworfen. Das Paar zeigte ich ganz verliebt und Karina bekam vor den Fotografen von ihrem Thomas sogar einen Kuss auf die Wange.

«Ich liebe das Oktoberfest», sagte Thomas Gottschalk zu Blick vor Ort. «Die Menschen strahlen, sind fröhlich und singen alle zusammen. Gibt es auf dieser Welt etwas Besseres?» Mit dieser Frage blies er direkt ins gleiche Horn wie Schwarzenegger. Der Moderator genoss das Oktoberfest dieses Jahr besonders. «Ich bin heute in bester Gesellschaft unterwegs», sagte der Entertainer und zeigte dabei auf Karina, der er erst kürzlich das Jawort gab. Blieb nur noch die Frage, wie trinkfest der 74-Jährige ist? Blick wollte es genau wissen und fragte bei Gottschalk nach. «Wie viele Mass ich vertrage? Das wird der Abend noch zeigen», lautete seine Antwort.

Wie viele es genau waren, ist nicht bekannt, aber Blick weiss: Es wird wohl mehr als eine Mass gewesen sein. Nach der Wiesn verschwand Gottschalk leicht schwankend und umgeben von Sicherheitsleuten in einem schwarzen Mercedes Van.

Erster öffentlicher Auftritt von Ralf Schumacher und Étienne

Die diesjährige Eröffnung des Oktoberfests hielt so manche Überraschung bereit. Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (34) zeigten sich zum ersten Mal öffentlich und ganz offiziell als Paar. Natürlich teilten die beiden schon Fotos auf Instagram, seit sie im Sommer ihre Beziehung bekannt gaben, und auch ein Interview mit Frauke Ludowig (60) hatten sie schon.

Doch ein gemeinsamer Besuch einer grossen Veranstaltung stand noch aus. Mit dem Oktoberfest bot sich dem Paar die ideale Gelegenheit und Ralf Schumacher postete ein Foto der beiden auf Instagram, das das Paar in feschen Lederhosen zeigt. Dazu schreibt der Rennfahrer: «Ready to go to Oktoberfest-Party by Kupfers Weinzelt!»

