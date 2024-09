Kurz zusammengefasst Gottschalks Trennung von Thea Gottschalk überraschte viele

Gottschalk plagten «Gewissensnöte» vor der Trennung

Mike Krüger unterstützte Gottschalk und hielt es geheim

Gottschalk heiratete Karina Mross am 23. August Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Die Trennung von Thomas Gottschalk (74) und seiner langjährigen Ehefrau Thea Gottschalk (78) kam im März 2019 für viele Beobachter und Beobachterinnen überraschend. Über 40 Jahre galten die beiden schliesslich als ein Traumpaar der deutschen Promiszene.

Schon im Jahr der Bekanntgabe der Trennung sprach Gottschalk gegenüber dem «Spiegel» über sein «schlechtes Gewissen». Nachdem er seine neue Partnerin Karina Mross (62) am 23. August auf Ibiza geheiratet hat, sind von Gottschalk jetzt ähnliche Aussagen gekommen.

Gottschalk plagten «Gewissensnöte»

Im Podcast «Die Supernasen», den Gottschalk gemeinsam mit seinem langjährigen Weggefährten Mike Krüger (72) hat, sprach er jetzt erneut über seine Gefühle und Zweifel vor der Trennung von Thea Gottschalk – und wie ihm sein Vertrauter Krüger in dieser schweren Zeit zur Seite stand. «Eine davon war, dass ich dich relativ früh in meine, sagen wir mal Gewissensnöte [eingeweiht] habe, weil ich mich plötzlich, in der Tat, neu verliebt hatte und nicht gewusst hatte, wie es weitergeht», beschreibt Gottschalk die damalige Zeit.

Im August heiratete Thomas Gottschalk erneut und gab Karina Mross das Ja-Wort. Foto: imago/APress 1/6

Nachdem er Karina Mross nach eigener Aussage am 23. August 2018 auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt hatte, habe er über sein weiteres Vorgehen nachgedacht. Soll er sich von Thea Gottschalk trennen? Krüger kam zur Hilfe und riet ihm: «Folge deinem [Bauchgefühl]!» Das habe Gottschalk dann auch getan.

Krüger log sogar seine Ehefrau an

Wie loyal Mike Krüger in dieser für Gottschalk so schweren Zeit seinem langjährigen Freund gegenüber war, lässt der 72-Jährige in der neuesten Folge des «Supernasen»-Podcasts auch durchblicken. Nicht mal Ehefrau Birgit war demnach in seine Gespräche mit Gottschalk eingeweiht. Erst durch die Medien, und nicht von ihrem wohlinformierten Ehemann, erfuhr sie von der Trennung.

«Morgens in Miami, da lag ich mit Birgit im Bett, wir guckten raus aufs Meer und Birgit liest die Online-Nachrichten aus Deutschland vor und sagt zu mir: ‹Hier steht, Thomas Gottschalk verlässt seine Frau.› Und ich sage: ‹Was? Das kann doch nicht sein!›», erinnert sich Krüger zurück. Doch lange konnte er seiner Ehefrau in dieser Sache nichts vormachen. Der Komiker gesteht: «Nun kennt die mich natürlich schon ewig und sieht mir natürlich sofort an, dass ich das schon wusste.»