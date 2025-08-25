Thomas Gottschalk feiert 1. Hochzeitstag in London

Am 23. August 2024 heirateten Thomas und Karina Gottschalk heimlich auf Ibiza. Ein Jahr später zelebrieren sie ihre Liebe an der Themse und reisen für einen romantischen Trip nach London.

Lucien Esseiva

Das Glück ist Thomas Gottschalk (75) und seiner Ehefrau Karina Gottschalk (63) – sie hat nach der Hochzeit den Namen ihres Mannes angenommen – ins Gesicht geschrieben. Strahlend geniessen sie den Sommer in London, machen Sightseeing, gehen shoppen und geniessen britische Spezialitäten in der Hauptstadt des Königreichs.

«Zum ersten Mal seit 20 Jahren bin ich wieder in London», schreibt Thomas Gottschalk zu seinen Ferienfötelis. «Sowohl hier als auch in meinem Leben hat sich in der Zwischenzeit einiges getan – alles anders und viel besser. Glücklicher bin ich heute!», schwärmt er. Verantwortlich für das Glück des TV-Stars ist die Frau an seiner Seite, die er vor einem Jahr auf der Ferieninsel Ibiza geheiratet hat.

Der 23. August ist für die Gottschalks der Tag der Liebe

Von der Zeremonie am 23. August 2024 im Bohème-Stil wusste nur das allerengste Umfeld der Gottschalks – auch die Medien hatte die TV-Legende nicht einweiht. Erst einige Tage nach der Vermählung postete das Paar Fotos auf seinem Instagram-Account und liess so die Bombe platzen. Offiziell machten die beiden die Eheschliessung mit dem Eintrag auf dem Standesamt in Baden-Baden; vier Tage nach der Ibiza-Zeremonie.

Der 23. August ist für das Ehepaar Gottschalk ein besonderes Datum. An diesem Tag vor sieben Jahren lernten sich der Entertainer und die ehemalige Finanzcontrollerin beim TV-Sender SWR an einer Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes kennen und verliebten sich ineinander. Passend also, dass sie nun an diesem Tag ihre Liebe in London zelebrieren.