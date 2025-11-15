Thomas Gottschalk ist seit seinem seltsamen Auftritt an der Bambi-Verleihung wieder in aller Munde. Jetzt meldet sich die Frau zu Wort, die er für sein «Blackout» verantwortlich macht. Sie soll ihn mit ihrer Cher-Performance verwirrt haben.

1/5 Diesen Auftritt der Musical-Darstellerin Sophie Berner machte Gottschalk für sein «Blackout» bei der Bambi-Verleihung verantwortlich. Foto: dpa/Picture Alliance

Darum gehts Thomas Gottschalk sorgte bei Bambi-Verleihung für Verwirrung und Stirnrunzeln

Sophie Berner als Cher-Darstellerin auf Discokugel löste Gottschalks Blackout aus

Berner steht seit 2006 auf Musical-Bühne und spielte in «Cabaret» mit

Sophie Ofer Redaktorin People

Ihren grossen Auftritt bei der Bambi-Verleihung am Donnerstagabend dürfte sie sich anders vorgestellt haben. Was als Chance für die deutsche Musical-Darstellerin Sophie Berner (40) begann, endete dank Thomas Gottschalks (79) Cher-Blackout als peinliche Situation für alle Beteiligten. Gottschalk gab später Berner, die als die Pop-Ikone verkleidet Chers Hit «If I could turn back time» von 1989 performte, die Schuld an seiner Verwirrung.

Wie er «Bild» erklärte, hatte er hinter der Bühne zuvor die echte Cher getroffen: «Sie war blond. Dann gehe ich auf die Bühne und plötzlich hängt Cher mit dunklen Haaren unter der Saaldecke auf der Discokugel. Ich hatte einen Blackout. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin und was ich hier machen soll.» Das Ergebnis: Der Moderator wirkte fahrig und seine Rede unzusammenhängend. Immer wieder verlor er den Faden. Der wohl grösste Fauxpas seines Abends: Seine Bemerkung, Cher (79) sei «die einzige Frau, die ich mein Leben lang ernst genommen habe.» Dafür kassierte er sogar Buhrufe vom Publikum, während er mit einer irritierten Cher zusammen auf der Bühne stand.

«Cher, bist du's?»

Nun meldet sich die Frau zu Wort, die für Gottschalks Blackout verantwortlich sein soll. «Es tut mir total leid für Thomas – und noch mehr für Cher. Es war ja ihr Moment», sagt Berner gegenüber «Bild». Doch sie gibt an, dass nicht nur Gottschalk sich von ihrem überzeugenden Auftritt täuschen gelassen habe. Als Berner von der Kugel stieg, hätten auch einige Gäste gedacht, sie sei die echte Cher. «Viele haben gedacht, dass wirklich Cher durch die Luft geflogen ist. Thomas Gottschalk rief mir zu: Cher, bist du’s?». Sie betont jedoch, dass eine Performance vor dem Auftritt der echten Cher nicht angekündigt wurde.

Gottschalks Aussetzer überraschten sie sehr

Berner steht seit 2006 auf der Musical-Bühne, etwa bei «Cabaret» und «Moulin Rouge». Derzeit spielt sie die Pop-Ikone im Musical «Die Cher Show – Das Musical über die Göttin des Pop». Auf die Frage, was sie von Gottschalks Aussetzer halte, antwortet sie: «Die verwirrten Momente von ihm haben mich sehr überrascht. Ich kann verstehen, dass die Situation ihn durcheinander gebracht hat. Und es spricht total für Cher, dass alle denken, sie könne immer noch wie früher auf einer Discokugel reiten.»

Dann teilt sie mit «Bild» noch einen besonderen Moment, den sie backstage mit der echten Cher teilen durfte. «Ich habe mich nachher noch ein paar Minuten in Ruhe mit Cher unterhalten können. Sie ist ein Weltstar und gleichzeitig völlig entspannt und freundlich. Sie meinte zu mir: Sei stark, zeige mich als starke Frau. Ein riesiges Vorbild. Ein grosser Moment für mich.»