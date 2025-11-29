Thomas Gottschalk sorgte bei der Romy-Verleihung in Kitzbühel erneut für Verwirrung. Der 75-Jährige erhielt die «Diamant-Romy» für sein Lebenswerk, lieferte aber eine wirre Dankesrede ab, die bei Zuschauern für Besorgnis sorgte.

Die deutsche Fernsehlegende Thomas Gottschalk (75) sorgte erneut für Aufsehen, diesmal bei der Verleihung des österreichischen Film- und Fernsehpreises «Romy» in Kitzbühel. Wie «Bild» berichtet, wurde der 75-jährige Moderator mit einer speziell für ihn geschaffenen «Diamant-Romy» für sein Lebenswerk geehrt.

Gottschalks Auftritt stand unter besonderer Beobachtung, nachdem er kürzlich bei der Bambi-Verleihung für Verwirrung gesorgt hatte. Bei seiner Dankesrede in Kitzbühel zeigte sich der TV-Star gewohnt selbstironisch: «Ich werde mich morgen wieder entschuldigen müssen. In Deutschland, weil ich gesagt habe, mir liegt der österreichische Humor ein bisschen mehr als der deutsche. Aber das ist einfach so.»

Der Moderator kommentierte humorvoll die Höhe des Mikrofons und scherzte über mögliche Filmprojekte mit seinem Laudator Otto Retzer (80). «Otto, für dich wäre das sogar ein Tipp für einen Film, eine Romy für Tommy, aber ich glaube, in dem Fall wäre es eine Serie besser, die vielen Romys für Tommy.» Dabei wiederholte er mehrfach die Worte «Tommy» und «Romy», was für einige Verwirrung im Publikum sorgte.

Ein unerwarteter Moment ereignete sich, als Gottschalk den Countdown-Timer im Bühnenboden entdeckte und laut mitzählte: «29, 28, 27, 26, 25. Hier läuft die Zeit runter, aber wo bleibt die Romy?» Schauspieler Hans Sigl (56) griff ein und leitete die Übergabe des Preises ein.

Nach dem Erhalt der Auszeichnung scherzte Gottschalk: «Ich musste mir schon mal mit Michael Jackson eine Romy teilen, aber die hier gehört mir ganz alleine. Michael ist weggebrochen sozusagen als Konkurrenz.» Was er genau damit meint, erklärt er nicht.

Trotz der teils verwirrenden Rede betonte Gottschalk nach der Veranstaltung sein Wohlbefinden: «Mir geht es so gut, wie es einem 75-Jährigen gehen kann und ich bin so fit, wie man mit 75 fit sein kann.»

Der Auftritt in Kitzbühel war einer der letzten grossen öffentlichen Auftritte vor Gottschalks geplantem TV-Abschied. Wie «Bild» berichtete, wird seine letzte grosse Fernsehshow am 6. Dezember bei RTL ausgestrahlt. «Mit 75 ist das auch völlig in Ordnung», so Gottschalk.