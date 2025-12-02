Alles zu Thomas Gottschalk – Wie gut kennst du den deutschen Entertainer?
Am 6. Dezember hat Fernsehikone Thomas Gottschalk seinen letzten TV-Auftritt in der Show «Denn sie wissen nicht, was passiert». Zur Feier seiner grossen Abdankung haben wir ein Quiz speziell für Gottschalk-Fans vorbereitet. Wie gut kennst du den Entertainer?
