So wird Thomas Gottschalks letzter TV-Tanz

Am Samstag verabschiedet sich Thomas Gottschalk von der TV-Bühne. Trotz der Bekanntmachung seiner Krebserkrankung will er auftreten. Die RTL-Chefin verrät erste Details zu Gottschalks letztem Tanz.
Fynn Müller

Eine TV-Ära geht zu Ende. Thomas Gottschalk (75) wird am Samstagabend ein allerletztes Mal durch eine 20.15-Uhr-Show führen. Gemeinsam mit Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) moderiert er die RTL-Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert». Danach ist Schluss.

Ein Detail fällt bei Gottschalks letztem Tanz besonders auf: Die Show wird nicht wie sonst jeweils live ausgestrahlt, wie ein Sprecher gegenüber der «Berliner Morgenpost» schreibt: «Die Produktion beginnt leicht zeitversetzt zur Ausstrahlung.» Heisst: RTL dreht für den Entertainer am Konzept.

Der Grund dürfte auf der Hand liegen. Zuletzt sorgte Gottschalk mit zwei ungünstigen Live-Auftritten für Aufsehen. Zuerst beim Bambi, dann bei der Romy-Gala. Beide Male wirkte der Moderator überfordert auf der Bühne. Was die Fans dort noch nicht wussten: Der Entertainer hat Krebs. Diese Schocknachricht machte Gottschalk nach diesen Auftritten gegenüber «Bild» publik.

RTL-Chefin verrät Details zur Sendung

Bevor die Sendung am Samstag läuft, lässt RTL-Programmchefin Inga Leschek bereits durchblicken, wie sein Abschied von der TV-Bühne ablaufen wird. Leschek betont, dass Gottschalk die Show trotz seiner Krebserkrankung unbedingt durchführen möchte. «Thomas wünscht sich diese Abschiedssendung. Wir planen die schon sehr lange. Er freut sich darauf.»

Nach der Krebs-Nachricht habe es ein Gespräch zwischen RTL und dem Entertainer gegeben, bei dem sich Gottschalk gut gelaunt zeigte. «Er schickt schöne Grüsse. Ich würde sagen, es geht ihm gut, soweit ich das am Telefon beurteilen kann», so Leschek.

Anders als bei seinen bisherigen Auftritten müsse sich Gottschalk auf seine Abschiedssendung nicht gross vorbereiten. Leschek erklärt: «Es wird eine grossartige Party für ihn. Er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert. Und ich glaube, es wird total schön für ihn.»

Jauch und Schöneberger machen ebenfalls Schluss

Seit Mittwoch ist zudem klar: Neben Gottschalk hören auch seine Moderationskollegen mit «Denn sie wissen nicht, was passiert» auf. Zwar werden Jauch und Schöneberger der TV-Branche bestehen bleiben, bei dieser RTL-Sendung sieht man sie künftig jedoch nicht mehr. Wer für das Trio übernimmt, ist noch nicht klar.

«Denn sie wissen nicht, was passiert» läuft am Samstag, 6. Dezember, um 20:15 Uhr auf RTL. 

