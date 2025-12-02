DE
Thomas Gottschalks Sohn Roman meldet sich zu Wort
«Ich bin stolz auf meinen Vater»

Thomas Gottschalks Sohn Roman hat sich in den sozialen Medien zur Krebsdiagnose seines Vaters geäussert und dabei deutlich gemacht, wie stolz er auf ihn und seinen offenen Umgang mit der Erkrankung ist.
Publiziert: 21:39 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
1/6
Thomas Gottschalk ist an Krebs erkrankt.
  • Thomas Gottschalk machte seine Krebserkrankung öffentlich bekannt
  • Sein Sohn Roman und Ehefrau Melissa zeigen starke Unterstützung
  • Gottschalk plant Instagram-Pause, hat rund 155'000 Abonnenten
Nachdem Thomas Gottschalk (75) überraschend seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, haben einige Promikollegen und Weggefährten öffentlich ihre Unterstützung für den ehemaligen «Wetten, dass..?»-Moderator gezeigt. Jetzt hat sich auch ein Familienmitglied zu Gottschalks Bekanntmachung geäussert.

Roman Gottschalk: «Wir sind für ihn da»

Sohn Roman (43), der aus Gottschalks Ehe mit Ex-Frau Thea Gottschalk (79) hervorging, hat sich in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet. «Ich bin stolz auf meinen Vater, dass er seine Krebsdiagnose ins Öffentliche gebracht hat», schrieb er. «Ich weiss, das war nicht leicht für ihn.» Zudem bedankte er sich «für all die lieben Nachrichten. Meine Familie und ich sind für ihn da, während er sich auf seine Gesundheit konzentriert.» Seine Ehefrau Melissa Gottschalk bedankte sich in einer eigenen Instagram-Story ebenfalls bei den Menschen, die sich gemeldet hätten und für die «lieben Worte».

Auf Thomas Gottschalks eigenem Instagram-Account ist es seit der Öffentlichmachung seiner Krebserkrankung am vergangenen Sonntag ruhig geworden. Nach einem Umzug in ein neues Haus soll der Rückzug aus der Öffentlichkeit und eine mehrmonatige Erholungsphase für Gottschalk und Ehefrau Karina (63) anstehen. Laut «Bild» will Thomas Gottschalk dann auch seinen Instagram-Account mit rund 155'000 Abonnenten ruhen lassen. Vor zwei Tagen wurde dort zuletzt ein Beitrag von Gottschalks Auftritt bei der Romy-Verleihung veröffentlicht.

Thomas Gottschalk hatte bereits vor einigen Wochen angegeben, sich mit seinem Auftritt am 6. Dezember in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» von der Samstagabendunterhaltung zu verabschieden. Damals gab er sein Alter als Begründung an. Der Auftritt wird auch nach Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose wie geplant stattfinden, bestätigte der Sender.

Am Sonntag hatten Thomas Gottschalk und seine Ehefrau Karina öffentlich gemacht, dass der langjährige Moderator an Krebs erkrankt ist, nachdem es zuvor Kritik und Spott für seine jüngsten Auftritte gegeben hatte. Der TV-Star wurde in den letzten Monaten zweimal operiert, ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Bis heute muss Gottschalk starke Schmerzmittel einnehmen.

