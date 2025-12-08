DE
Vielsagende Worte auf Instagram
Kommt es doch zum Gottschalk-Comeback?

Wird sich Thomas Gottschalk doch nicht komplett aus dem Rampenlicht zurückziehen? Via Instagram betont er, dass er sich nun sechs Monate lang seiner Gesundheit widmen wolle. Er plane jedoch nach den berühmten Terminator-Worten: «I'll be back.»
  • Thomas Gottschalk kündigt mögliche TV-Rückkehr an und bedankt sich bei Fans
  • Gottschalk plant Comeback nach sechsmonatiger Genesungsphase von Krebserkrankung
  • 6,5 Millionen Instagram-Aufrufe und 2,42 Millionen Zuschauer bei Abschiedsshow
Thomas Gottschalk (75) hat sich einen Tag nach seinem Abschied in der RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» am späten Sonntagabend auf seinem Instagram-Account gemeldet – und dort eine überraschende Ankündigung gemacht. Denn neben einem Dank an seine Fans stellte er auch eine mögliche Rückkehr in Aussicht.

«Hier erfahrt ihr als erste, wann es soweit ist»

Gottschalk schrieb zu einem Clip mit Eindrücken aus der Samstagabendshow mit Blick auf die berühmte Filmrolle von Arnold Schwarzenegger (68): «Und vergesst nicht, dass ich so plane wie mein Freund, der Terminator: I'll be back!!!» Dann fügte er noch hinzu: «Hier erfahrt ihr als Erste, wann es soweit ist.» Zunächst wolle er sich aber «die nächsten sechs Monate ausschliesslich um meine Genesung» kümmern. Gottschalk ist an Krebs erkrankt und musste sich bereits zwei Operationen unterziehen.

Der legendäre «Wetten, dass..?»-Moderator bedankte sich auch für den zahlreichen Zuspruch: «6,5 Millionen Aufrufe bei Insta in der letzten Zeit sind doch ganz sportlich. Danke für euer Interesse! Fast zweieinhalb Millionen von euch haben sich über meinen Gesundheitszustand Gedanken gemacht, und die überwältigende Mehrheit hat mir Mut zugesprochen.»

Er mache «den Laden hier aber nicht ganz dicht». Deshalb appellierte er an seine Follower: «Tretet also nicht die Massenflucht an, sondern bleibt mir so treu wie die letzten vierzig Jahre.»

In der Show hatte er angekündigt, sich ganz zurückziehen zu wollen

Thomas Gottschalk hatte sich am Samstagabend aus dem TV verabschiedet. Bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» (RTL) feierte er seinen vorerst letzten Auftritt in einer Samstagabendshow. Im Interview mit Günther Jauch (69) kündigte er seine Rente an und sprach davon, sich ganz aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Nach rund der Hälfte der Show erfolgte dann der grosse Moment: Unter dem Applaus des Publikums schritt der Moderator über die Treppen aus dem Studio. Den Gottschalk-Abschied verfolgten im Schnitt 2,42 Millionen Menschen.

