Beatrice Egli zeigt ihre Sportroutine

Schlagersängerin Beatrice Egli zeigt auf Instagram ihre Fitness-Routine. Die 37-Jährige trainiert auf einem Pilates-Reformer und begeistert damit ihre Fans. Egli bereitet sich auf ihre kommende Tournee «Tanzen – Lachen – Leben» vor.

1/5 Beatrice Egli zeigt auf Instagram ihre Sportroutine. Foto: Instagram / Beatrice Egli

Darum gehts Beatrice Egli zeigt ihre Fitnessroutine auf einem Pilates-Reformer

Fans beeindruckt von Eglis Gelenkigkeit und flüssigen Bewegungen

Zahl der Pilatesstudios in der Schweiz hat sich seit 2021 vervierfacht

Saskia Schär Redaktorin People

Bei Beatrice Egli (37) steht im nächsten Herbst ihre «Tanzen – Lachen – Leben»-Tournee auf dem Plan. Und auch sonst kann sich die Schwyzerin nicht über fehlende Aufträge beklagen, wie ein Blick auf ihr Instagram-Profil zeigt. Wer so viel unterwegs ist und lange Konzerte absolviert, muss fit sein. Wie sie sich fit hält, zeigt die 37-Jährige nun in den sozialen Medien.

In violetten Leo-Sportleggings und einem farblich passenden Oberteil absolviert Egli ihre Fitnessroutine auf einem Gerät, welches für Sport-Laien Ähnlichkeit mit einem Foltergerät aus dem Mittelalter haben könnte. Dabei handelt es sich allerdings um einen sogenannten Reformer, der im Pilates eingesetzt wird. Passend dazu schreibt Egli: «Start your day right! Ich liebe es, mit einer Runde Pilates in den Tag zu starten.»

«Bin echt beeindruckt!»

Pilates erfreut sich derzeit grosser Beliebtheit, was sich auch an der Anzahl neu eröffneter Pilatesstudios in der Schweiz zeigt. So hat sich die Zahl der neu im Handelsregister eingetragenen Unternehmen mit Angebot von Pilates‑Kursen im Zeitraum von 2021 bis 2025 gemäss «20min.ch» mehr als vervierfacht.

Wie lange Beatrice Egli bereits auf dem Reformer trainiert, ist nicht bekannt. Doch ihre flüssigen Bewegungen sprechen dafür, dass sie kein kompletter Neuling ist. Was sich bei ihrer Pilates-Reformer-Session ebenfalls zeigt: Frau Egli ist ganz schön gelenkig.

Die Clips der turnenden Egli erfreuen ihre Fans, wie ein Blick in die Kommentarspalte zeigt: «Sportlich, sportlich». «Wenn aus harter Arbeit Routine wird … In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, das erklärt Dein Strahlen in jedem Foto» oder auch «Woooow! Mega! Topfit! Bin echt beeindruckt! Du machst halt immer eine gute Figur!» sind beispielsweise zu lesen.

