1/5 Beatrice Egli gibt im kommenden April ein Konzert in den Bergen. Foto: IMAGO/Harald Deubert

Saskia Schär Redaktorin People

Gute Nachrichten für alle Schlager- und insbesondere Fans von Beatrice-Egli (37): Die Schwyzerin kommt für ein Konzert nach Samnaun GR – genauer gesagt in die Silvretta Ski-Arena Samnaun/Ischgl. Dies im Rahmen des 36. Internationalen Frühlings-Schneefests am Samstag, 25. April 2026. Los geht der Spass um 13 Uhr auf der Alp Trida, der Skipass dient dabei als Eintrittskarte. Dieses Jahr war es Melissa Naschenweng (35), die den Berggängern ordentlich einheizte.

«Seit über drei Jahrzehnten kombinieren Samnaun und Ischgl erfolgreich den Frühlings-Skigenuss mit hochkarätigen Konzerten im Skigebiet und ziehen dabei zahlreiche Ski- und Musikfans an», freut sich Bernhard Aeschbacher, Direktor der Ferienregion Engadin Samnaun Val Müstair. Weitere Konzerte in den Bergen von Samnaun/Ischgl finden am 5. und 19. April sowie am 2. Mai statt. Die Acts dafür sind derzeit noch nicht bekannt, doch egal wer auf der Bühne steht, die Kulisse begeistert so oder so.

Grosse Tour in einem Jahr – inklusive Halt in der Schweiz

Beatrice Egli startet im Herbst 2026 ihre «Tanzen – Lachen – Leben»-Tournee, auf der sie über 20 Konzerte spielen wird. Halt macht sie in zahlreichen deutschen Städten wie München, Leipzig oder auch Hamburg. Zudem spielt sie ein Konzert in Wien und auch ihre Schweizer Fans dürfen sich auf eine Show von Beatrice Egli freuen. Diese findet am 10. Oktober im Zürcher Hallenstadion statt. Mit ihrem Auftritt im Hallenstadion schreibt Egli Geschichte: Als erste Schweizerin überhaupt, wird sie alleine eine Show im Hallenstadion durchführen.