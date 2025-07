Beatrice Eglis Fans flippen nach neuem Post aus

Nichtsahnend postet Beatrice Egli am Mittwochabend eine Hörprobe zu einem neuen Song auf Instagram. Innert kürzester Zeit wird sie mit Lob überschüttet. Zu Recht: Das Lied hat Potenzial zum neuen Schlagerhit.

1/5 Beatrice Egli zeigt auf Instagram einen unveröffentlichten Song von ihr. Foto: imago/pictureteam

Darum gehts Beatrice Egli teilt neue Musik und begeistert Fans mit Hörprobe

Melodie geht schnell ins Ohr, Refrain enthält wiederkehrendes Wort «SOS»

Fynn Müller People-Redaktor

Am Donnerstag tritt Beatrice Egli (37) beim Flumserberg Open Air auf. Den Tag zuvor verbrachte die Schwyzerin im Studio. Dort arbeitete sie gemeinsam mit dem deutschen Produzenten-Trio Achtabahn an neuer Musik, wie sie auf Instagram zeigt.

Das am Mittwoch entstandene Lied begeistert Egli so sehr, dass sie es direkt mit ihren Fans teilen möchte. «Ich sags euch, wie es ist: Ich bin verliebt in diesen Song. Wie findet ihr ihn?», schreibt der Schlagerstar zu einer 30-sekündigen Hörprobe des Liedes.

Das Feedback lässt nicht lange auf sich warten. Bereits nach wenigen Minuten wurde der Beitrag Hunderte Male kommentiert. Eglis Fans sind ganz aus dem Häuschen. «Wie geil ist das denn?», schreibt ein Nutzer. Eine weitere Nutzerin nennt es «einen absoluten Ohrwurm».

Einprägsame Melodie

Und tatsächlich: Obwohl man nur einen Bruchteil vom Song hören kann, ist das Potenzial bereits zu erahnen. Die Melodie des Refrains geht – wie auch bei vielen Nutzern – schnell ins Ohr. Gleiches gilt für die sogenannte Topline des Songs, also ein Wort, das sich häufig wiederholt.

Hier entscheidet sich Egli für den Notruf-Code «S.O.S.». Warum sie um Hilfe sucht, lässt sich in der Hörprobe noch nicht erahnen. Was schon klar ist: Das Thema Liebe wird – wie in vielen Schlagerhits – vorkommen. Da Egli bereits einen Song mit dem Namen «SOS» (von 2013) hat, muss sie sich noch einen neuen Titel einfallen lassen.

Blick-Musikexperte wagt Prognose

Tagtäglich werde ich, Fynn Müller, mit neuer Musik konfrontiert. Ich arbeite neben meiner Tätigkeit beim Blick als Musikscout für das deutsche Major-Label Universal. Ich suche spannende Künstlerinnen und Künstler sowie gute Songs, schätze das Potenzial ein und stelle diese dann bei Universal vor.

Bei Eglis Hörprobe haben meine Hit-Alarmglocken sofort geläutet. Gut möglich, dass die Schwyzerin hier einen Schlager kreiert hat, der aufgrund der tanzbaren Produktion von Achtabahn auch am Ballermann hoch und runterlaufen könnte.