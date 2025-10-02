Beatrice Eglis Nummer-1-Reihe in Gefahr!

Seit 2018 landete jedes von Beatrice Egli veröffentlichte Album auf Nummer 1 der Hitparade. Mit «Hör nie auf damit» dürfte dies schwierig werden. Wegen Taylor Swift.

1/6 Beatrice Egli veröffentlicht diese Woche ihr Album «Hör nie auf damit». Foto: STEFAN BOHRER

Darum gehts Beatrice Egli veröffentlicht neues Album, Taylor Swift könnte Platz 1 verhindern

Eglis Album erscheint einen Tag vor Swifts, offizielle Verkaufszählung beginnt freitags

Egli hat acht Nummer-1-Alben in der Schweiz, mehr als Tina Turner

Michel Imhof Teamlead People

Beatrice Egli (37) ist die Schweizer Hitparaden-Königin. Keine andere Schweizer Künstlerin landete so oft auf dem ersten Platz mit ihren Alben wie sie. Ganze acht Nummer-1-Alben verzeichnet die Schwyzer Schlagersängerin hierzulande – mehr als Tina Turner (1939–2023). Doch für ihr gerade erschienenes Album «Hör nie auf damit» dürfte es schwer werden, daran anzuknüpfen. Grund dafür ist Taylor Swift (35).

Der US-Popstar veröffentlicht ein Tag nach Egli sein weltweit erwartetes Album «The Life of a Showgirl». Dass die Amerikanerin sich damit auf dem ersten Rang der Charts platziert, gilt als sehr wahrscheinlich. Damit hätte Beatrice Egli – und auch Schlagerstar Vincent Gross (29) mit dem Album «Prost!» – das Nachsehen. Ihre Chancen auf die Top-Platzierung werden schwindend klein.

«Offizieller Verkaufsstart ist Freitag»

Auch, dass ihr Album wegen des Tags der Deutschen Einheit und der Vorgabe des Marktes in Deutschland bereits am 2. Oktober 2025 erschienen ist, also ein Tag vor Swift, hilft Egli nicht. Die Hitparade wird jeweils von Freitag bis Donnerstag ermittelt. Trotzdem zählt die Veröffentlichung nicht zur Vorwoche. «Offizieller Verkaufsstart ist der Freitag», hält auch Andy Renggli (57), Geschäftsführer der GfK Entertainment Schweiz, die die Hitparade ermittelt, fest.

Wie sich Egli am Ende in der Hitparade platziert, wird sich am Sonntag in einer Woche zeigen. Klar ist: Schon 2016 schaffte es Egli nach drei Nummer-1-Alben mit «Kick im Augenblick» nicht auf den Thron. Ihrer Karriere hat dieser Fakt aber nicht geschadet.

1:12 Es begann mit DSDS-Sieg: Beatrice Eglis Weg zur Schlagerkönigin