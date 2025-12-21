Am Samstagabend lief die «Beatrice Egli Show» im Ersten. Manche Fans zeigten sich aber schon nach kurzer Zeit genervt von der Sendung – wegen fehlendem Live-Faktor. Auch die berechenbare Gästeliste sorgte für Kritik.

2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Samstagabend im Ersten ein, um die «Beatrice Egli Show» zu gucken. Das bestätigt der Sender gegenüber Blick und erklärt, dass die Quote einem Marktanteil von 13,4 Prozent entspreche – eine «soliden Performance», heisst es von der ARD.

Doch kaum flimmerten die ersten Minuten der Sendung über die Mattscheiben Deutschlands, wurde auch schon Kritik laut. Auf X liessen die Userinnen und User ihrer Meinung freien Lauf. Dabei schneidet Beatrice Egli (37) nicht nur gut ab.

«Over the top» und «cringe»

«Ich habe noch nie die ‹Beatrice Egli Show› geschaut, ich dachte echt, Giovanni Zarrella ist over the top, aber das ist ja einfach cringe at the best», schreibt eine Person auf X. Ein anderer User bemängelt, dass es sich bei der Show um eine Aufzeichnung handelt. «Ach, noch nicht mal live. Irgendwie komisch. Ich mag Beatrice Egli und ihre Show, aber diese Show heute ist eine Aufzeichnung von Ende September, und sie redet von Weihnachten.» Ein Dritter findet: «Weiss echt nicht, ob ich die ‹Beatrice Egli Show› oder ‹Schlag den Star› heute schlimmer finden soll.» Einer reagiert auf die Kritik und meint: «Würde ich so einen Dreck gucken, wäre ich auch genervt.»

Auch viele lobende Worte der Fans

Es ist aber nicht alles schlecht. Viele Fans scheinen die Show genossen zu haben. «Haltet mich alle für verrückt ... Die ‹Beatrice Egli Show› find ich jetzt schon super, mal andere und besondere Interpreten. Sehr erfrischend», kann man auf X lesen. Ein anderer verrät: «Ich habe geguckt und war direkt drin: Beatrice Egli mit so viel Herz, Nähe und echten Momenten, dass selbst ihre Gäste sprachlos werden. Genau diese Authentizität macht die Show aus. Total sympathisch und richtig stark gemacht.»

Auf Instagram tummeln sich ebenfalls viele lobende Kommentare. «Die Show war wunderschön – Wahnsinn, was du immer mit deinem Team auf die Beine stellst! Es war mega», schreibt ein Fan unter Eglis Instagram-Beitrag zum Ende der Sendung.

Manche Fans bemängelten den fehlenden Live-Faktor der Sendung und kritisierten, dass bereits im frühen Herbst aufgezeichnet wurde und das Publikum künstlich Weihnachtsstimmung aufbringen musste. Der Quote scheint das wenig geschadet zu haben. Bereits am 6. Dezember lief die «Beatrice Egli Show» im SRF. Wie der Sender gegenüber Blick verrät, schalteten Anfang des Monats rund 224'000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein – dies entspreche einem Marktanteil von 21,7 Prozent. «Wir sind mit den Einschaltquoten der letzten Ausgabe der «Beatrice Egli Show» sehr zufrieden, sie liegen sogar über dem Durchschnitt von 2024 (20,5 Prozent Marktanteil). Angesichts der parallelen Live-Übertragung des Damen-Skirennens auf SRF zwei war es, mit Blick auf die erzielten Einschaltquoten, für SRF ein sehr erfolgreicher Abend», so das SRF zu Blick.