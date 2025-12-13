Patrice Aminati schwärmt von Beatrice Egli

Beatrice Egli begeistert bei der José Carreras Gala in zwei atemberaubenden Kleidern. Die Schweizer Sängerin präsentiert sich in Kreationen der deutsch-türkischen Designerin Jasmin Erbas und erhält viel Lob von Fans und Prominenten.

Darum gehts Beatrice Egli präsentierte zwei glamouröse Outfits bei der José Carreras Gala

Kleider von deutsch-türkischer Designerin Jasmin Erbas, die auch Prominente einkleidet

Benefizveranstaltung sammelte 3,5 Millionen Euro für Leukämie-Bekämpfung

Saskia Schär Redaktorin People

Mitte der Woche schmiss sich Beatrice Egli (37) für einen Benefizanlass in Schale – und das gleich zweimal. Auf dem roten Teppich der José-Carreras-Gala erschien sie in einem rosafarbenen Satinkleid, das mit seiner grossen Schleife auf der Rückseite weihnachtliche Gefühle hervorruft. Zu dem Kleid mit hohem Beinschlitz kombinierte sie durchsichtige Plateau-Pumps.

Später – als sie ihren neuen Song «Herzstapfen» präsentierte – wechselte sie in einen Traum aus Silber besticktem Organza. Bilder der beiden Looks präsentiert die Schweizer Sängerin auf Instagram und erhält dort nicht nur Lobeshymnen ihrer Fans, sondern auch von Moderatorin Patrice Aminati (30). «Traumhaft schön!», kommentiert die junge Frau, die seit über zwei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs kämpft. Ihre Worte der Bewunderung verstärkt sie mit Sternen-Emojis sowie einem Smiley mit Herz-Augen.

Hinter den Kleidern steckt eine bekannte Designerin

Die beiden Kleider stammen aus der Hand der deutsch-türkischen Designerin Jasmin Erbas (40), die nebst Egli auch Stars wie Palina Rojinski (40), Paris Hilton (44), Sylvie Meis (47) oder Leyla Heiter (29) eingekleidet hat. Letztere trug bei ihrer Hochzeit im Juli gar ein Kleid der Designerin. Auch Heidi Klum (52) setzt auf Erbas, zeigt sich nicht nur in ihren Kleidern, sondern hat auch bereits ihre Models bei ihrer Casting-Show «Germany's Next Topmodel» von Erbas einkleiden lassen. Zudem war die Designerin in der 17. Staffel Gastjurorin.

Doch zurück zu Beatrice Egli und dem Gala-Abend. Knapp 3,5 Millionen Euro (3,3 Millionen Franken) kamen bei der 1995 vom spanischen Opernsänger José Carreras (79) ins Leben gerufenen Sammel-Aktion zusammen. In der 30-jährigen Geschichte des Anlasses summiert sich der Beitrag somit auf rund 250 Millionen Euro, die für den Kampf gegen Leukämie bisher zusammengekommen sind.