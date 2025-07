Die Reality-Stars Mike Heiter und Leyla Lahouar haben in Heidelberg geheiratet. Das Paar, das sich im RTL-Dschungelcamp kennengelernt hatte, gab sich am Samstag im barocken Palais Prinz Carl das Jawort.

Die Reality-TV-Stars Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) haben sich am Samstag in Heidelberg das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand im barocken Palais Prinz Carl statt, wo sich das Paar um 13.57 Uhr offiziell vermählte, wie «Bild» berichtet. Zu der Location mitten in der Heidelberger Altstadt fuhr der in rot-weiss gekleidete Mike Heiter standesgemäss im Bentley vor.

Die Zeremonie war von emotionalen Momenten geprägt. Leyla Lahouar betrat den Saal in einem schulterfreien Kleid mit Federbordüre, begleitet von Klaviermusik und Saxophon. Mike Heiter erwartete sie im eleganten Smoking. Der Raum war mit Baccara-Rosen, Leylas Lieblingsblumen, geschmückt.

Standesbeamtin Laura Mast leitete die 20-minütige Trauung, während persönlich ausgewählte Lieder gespielt wurden, darunter «Ordinary» von Alex Warren oder «A Thousand Years» von Christina Perri. Als Trauzeugen fungierten Leylas Freundin Martina Hellmund und Mikes langjähriger Freund Paco.

«Es ist wirklich passiert»

Nach dem Austausch der Ringe – Cartier-Modelle im Wert von etwa 15'000 Euro – und einem langen Kuss äusserte sich das frisch vermählte Paar gegenüber «Bild». Leyla sagte strahlend: «Ich heisse jetzt wirklich Heiter! Ich kann es kaum glauben. Es ist wirklich passiert.» Mike fügte hinzu: «Ich hatte die ganze Zeit Hühnerhaut. Es war und ist ein magischer Moment. Jetzt wird gefeiert.»

Vor der Zeremonie teilte Leyla auf Instagram ein Video ihres Braut-Make-ups mit ihren 2,3 Millionen Followern und kommentierte selbstbewusst: «Sorry, ohne eingebildet zu klingen: Leute, wie geil sehe ich bitte aus!»

Die Beziehung von Mike und Leyla begann im Januar 2024 während ihrer Teilnahme am RTL-Dschungelcamp. Die grosse Hochzeit der beiden Reality-TV-Stars findet dann im August in Italien statt.

Hochzeit bei den Spice Girls

Layla und Mike Heiter sind nicht die einzigen Stars, die sich an diesem sonnigen Samstag das Jawort gegeben haben. Auch Mel B (50) hauchte am Nachmittag ein «Yes, I do». Sie gab ihrem langjährigen Partner Rory McPhee (37), in der St. Paul's Cathedral in London das Jawort. Von ihren Spice-Girls-Bandmitglidern erschien lediglich Emma Bunton (49).

Victoria Beckham (51) gratulierte ihrer Freundin auf Instagram zur Hochzeit. Während Mike und Leyla Heiter zum ersten Mal in den Hafen der Ehe geschippert sind, macht Mel B. bereits den dritten Anlauf.