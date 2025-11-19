Influencerin Patrice Aminati zeigt sich erstmals seit Monaten wieder auf dem roten Teppich. Gegenüber deutschen Medien sprach sie bei einer Fitness-Preisverleihung über ihren Gesundheitszustand.

Darum gehts Patrice Aminati leidet unter Hautkrebs, besucht trotzdem European Fitness Awards

Sie trägt Perücke und betont Wichtigkeit, sich als Frau zu fühlen

Influencerin Patrice Aminati (30) leidet unter schwarzem Hautkrebs, laut ihren Ärzten stehen die Prognosen für die Deutsche nicht gut. Nichtsdestotrotz hat die Ehefrau von TV-Moderator Daniel Aminati (52) jetzt wieder einen roten Teppich betreten – Aminati besuchte sich am Dienstagabend die Premiere der European Fitness Awards in Berlin.

Die Deutsche trug bei ihrem Auftritt ein schwarzes Outfit mit transparenten Details und eine blonde Perücke. Gegenüber der «Bild»-Zeitung äussert sie sich zu ihrem Befinden: «Es ist schön, nach Wochen und Monaten im Spitalbett wieder rauszugehen, mich zurechtzumachen, mich als Frau zu fühlen».

Die Influencerin befindet sich derzeit in palliativer Behandlung, nachdem im September neue Metastasen in ihrem Gehirn entdeckt wurden. Trotz ihrer geschwächten Verfassung zeigte sie sich bei der Veranstaltung lebensfroh und entschlossen.

«Verantwortung hält am Leben»

In einem weiteren Gespräch mit dem «Sat.1-Frühstücksfernsehen» erklärt Aminati ihre Entscheidung für die Perücke: «Heute habe ich mich für die Perücke entschieden, mal gucken, wie ich mich morgen entscheide». Während des Interviews muss Aminati gelegentlich pausieren und sich kurz hinsetzen, was sie als «völlig normal» bezeichnete.

Weiter betont sie, dass sie in ihrem «kleinen Leben» bleiben möchte und dass ihre dreieinhalbjährige Tochter ihr besondere Kraft gäbe. Die Tochter wisse nichts von der Erkrankung ihrer Mutter, motiviere sie aber, aktiv zu bleiben: «Sie zwingt mich raus an die frische Luft. Sie gibt mir Verantwortung. Und Verantwortung hält am Leben.»

«Daniel flitzt zur Apotheke und kocht»

Wie geht die Influencerin heute mit ihrer Ekrankung um? Aminati setze auf eine Kombination aus Medikamenten, Gebet, Meditation und gesunder Ernährung, gönne sich aber auch gelegentlich etwas. In ihrem Alltag wird sie von ihrer Familie unterstützt, wie sie der «Bild» erklärte: «Mein Papa fährt mich überall hin. Meine Mama macht die Wäsche. Daniel flitzt zur Apotheke oder kocht.»