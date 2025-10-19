Bei der krebskranken Patricia Aminati hat der Haarausfall eingesetzt, wie sie auf Instagram bekannt gibt. Die Moderatorin postet ein Video von einem Perückengeschäft und fragt die Fans, welche ihr am besten stehen würde.

1/5 Patrice Aminati kämpft gegen eine unheilbare Krebserkrankung. Foto: Imago

Darum gehts Patrice Aminati teilt Erfahrungen mit Haarausfall wegen ihrer Krebsbehandlung

Moderatorin probiert verschiedene Perücken an und bleibt trotz Krankheit positiv

Patrice Aminati (30) teilt selbst die schwierigsten Momente mit der Öffentlichkeit. Seit die Moderatorin 2022 die Diagnose schwarzer Hautkrebs erhielt, spricht sie unverblümt über die unheilbare Krankheit – und will anderen Betroffenen Mut machen.

Jetzt thematisiert sie eine Veränderung, die für viele Krebspatientinnen mit am schwersten ist: den Haarausfall. In ihrem neuen Instagram-Video zeigt sich die Frau von Moderator Daniel Aminati (52) beim Anprobieren verschiedener Perücken. Aminati gesteht: «Bei mir geht es jetzt so langsam los mit dem Haarausfall.»

Noch im Sommer hatte Aminati erzählt, dass sie von dieser typischen Nebenwirkung bislang verschont geblieben war. Der Grund liegt in ihrer speziellen Behandlung: Sie erhält keine klassische Chemotherapie, sondern eine Kombination aus Immuntherapie mit Tabletten und Infusionen sowie punktuellen Hirnbestrahlungen. Bei solchen zielgerichteten Therapien tritt Haarausfall seltener auf als bei herkömmlichen Chemotherapien. Doch jetzt hat auch Aminati mit dem Haarausfall zu kämpfen.

«Will keine Krebspatientin im Spiegel sehen»

Unterkriegen lässt sie sich davon nicht. Mit ihrer fröhlichen Art lächelt sie das Thema weg und macht das Beste daraus. Sie probiert hellblonde, braune und dunkle Perücken an. «Ich überlege, unabhängig vom Krebs, schon seit längerer Zeit, eine Perücke zu tragen», erzählt sie.

1/6 Glatt und blond: Aminati zeigt eine Perücke. Foto: Screenshot/Instagram

Dann wird Aminati im Video emotional. «Haare machen sehr viel aus. Ich will nicht in den Spiegel gucken und eine Krebspatientin sehen. Ich halte mich am Leben fest. Darauf konzentriere ich mich. Ich will mich als Frau fühlen. Ich will mich schön und sexy fühlen.»

Trotz der schweren Krankheit kehrt Patrice Aminati Schritt für Schritt in den Alltag zurück. Am Freitag teilte die Moderatorin eine Reihe von Bildern, die sie im QVC-Studio zeigen, wo sie mit ihrem eigenen Modelabel auftritt.