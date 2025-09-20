Patrice Aminati zeigt schonungslos ihren Kampf gegen den Krebs. Auf Instagram teilte sie nun eine Fotocollage mit Bildern, die ihre Woche im Spital zeigen. Und denkt dabei trotzdem noch an andere.

1/6 Patrice Aminati zeigt sich stark im Kampf gegen den Krebs. Foto: imago/Gartner

Darum gehts Patrice Aminati kämpft gegen Hautkrebs im Endstadium und teilt Spitalaufenthalt mit

Trotz schwieriger Situation bleibt sie positiv und denkt an andere Betroffene

Aminati feiert den dritten Geburtstag ihrer Tochter Charly Malika Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Vergangene Woche gab Patrice Aminati (30) bekannt, dass es ihr schlechter geht, als man die letzten Wochen und Monate dachte. Die Ehefrau von «Taff»-Moderator Daniel Aminati (52) kämpft gegen schwarzen Hautkrebs, ist inzwischen in palliativer Behandlung, denn der Krebs ist im Endstadium.

Die Krebstherapie hat schwere Nebenwirkungen hinterlassen, ihre Leberwerte hätten sich drastisch verschlechtert, sodass die Behandlung zwischendurch pausiert werden musste.

«Wieder eine Woche geschafft»

Jetzt teilt die Moderatorin auf Instagram einen Einblick in ihre Woche. Und man sieht: diese hat sie wohl zu einem grossen Teil wieder einmal im Spital verbringen müssen. «Wieder eine Woche geschafft. Schritt für Schritt. Woche für Woche», schreibt sie zu einigen Bildern, die sie im Spitalbett zeigen, oder auch ihre Hand und die von Ehemann Daniel Aminati, der ihr stets zur Seite steht. Auch eine Seite aus einer Infobroschüre betreffend der Durchführung einer Bestrahlung teilt Aminati.

Trotz ihrer eigenen schwierigen Situation denkt sie trotzdem noch an andere und schreibt in ihrer Story: «Ich wünsche allen Betroffenen und Angehörigen Kraft, Hoffnung und Durchhaltevermögen. Jeder Patient schreibt seine eigene Geschichte. Haltet durch.»

Doch Patrice Aminati bleibt während der schweren Zeit stets positiv. Das beweist sie auch, indem nur eine Story ein Update zu ihrer Krebsbehandlung gibt. Der Rest geht um ihren Job und ihre Modekollektion. Ausserdem teilt sie mit ihren Fans Fotos vom dritten Geburtstag ihrer kleinen Tochter Charly Malika, der vor einigen Wochen stattfand. Die Hoffnung gibt Patrice Aminati nämlich noch lange nicht auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos