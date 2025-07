1/7 Patrice Aminati gibt einen Einblick in ihren Alltag. Am Freitag fand dieser unter anderem im Spital statt. Foto: Instagram / @patrice.eva

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Patrice Aminati (30) teilt auf Instagram ungeschönte Einblicke in das Leben einer jungen Mutter, die unheilbar an Hautkrebs erkrankt ist. Sie will Betroffenen Mut machen, vielleicht auch ein bisschen Hoffnung spenden. Nichtsdestotrotz zeigt sie auch, wie sehr die Krankheit aktuell ihren Tag bestimmt. So meldet sich Aminati am Freitag aus dem Spital: «Es geht weiter, immer weiter... und dafür bin ich dankbar», lautet ihre Antwort auf die Frage, wie es ihr geht.

Sie kämpft tapfer für ihre kleine Familie: Für ihre zweijährige Tochter Charly und den Wunsch, ihren Mann, den Moderator Daniel Aminati (51), ein zweites Mal zu heiraten und ihm ein weiteres Kind zu schenken.

«Die letzten Tage waren schwer»

Doch der Weg dahin ist steinig. «Die letzten Tage waren schwer. Ich habe viele Pausen gemacht, viel mit meiner Familie und meinen Freundinnen gesprochen und mich an meinem kleinen ruhigen Alltag festgehalten», schreibt sie zu einem Foto, das ihre Tochter beim Lesen eines Bilderbuches zeigt. «Jetzt kommen hoffentlich wieder bessere Tage. Mit neuer Kraft, neuer Hoffnung und neuen Therapieansätzen.»

Sie funktioniere wie ein Uhrwerk, drehe einfach weiter und versucht ihr Schicksal zu akzeptieren. «Jeden Augenblick geniessen, auch wenn er überschattet ist. Vertrauen und die Hoffnung nicht verlieren», gibt sie ihrer Community mit.

«Nach einer kurzfristigen notwendigen Leberpunktion, bin ich mit meiner Tochter und meinen Freundinnen an den See gefahren», schreibt sie später. Obschon die Krankheit einen grossen Teil einnimmt, will sie auch die andere Seite ihres Lebens geniessen.

Patrice Aminati macht das Beste aus ihrer Situation

Ihre Freundinnen helfen ihr dabei: «Als meine Freundinnen mich sahen, stellten sie mir sofort eine Liege ans Wasser, legten mir Handtücher in den Nacken, drückten mir ein Getränk in die Hand.» Sie habe von der Ferne zuschauen können. «Ich war dabei... egal wie, aber ich war dabei», sagt sie und bedankt sich für die Freundschaft.

Bei Patrice Aminati wurde im Frühjahr 2023 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. 2024 hiess es, sie habe nur noch wenige Monaten zu leben. Dann der Hoffnungsschimmer: Im August gilt sie als krebsfrei, doch die Metastasen kehrten zurück. Inzwischen gilt Aminati als unheilbar krank und ist in palliativer Behandlung.