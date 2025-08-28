Einige Zeit war es still geworden um Patrice Aminati. Nun zeigt sich die Influencerin wieder auf Instagram, um über die Behandlung ihrer Hautkrebs-Erkrankung zu sprechen – und sie betont, wie kostbar ihr das Leben geworden ist.

1/5 Patrice Aminati hat ihren Fans auf Instagram ein Update zu ihrer Krebs-Erkrankung gegeben. Foto: Instagram/patrice.eva

Darum gehts Patrice Aminati gibt Update zu Hautkrebsbehandlung und geniesst kostbare Momente

Trotz Herausforderungen konzentriert sie sich auf positive Aspekte des Lebens

Die 30-jährige Influencerin kämpft seit Ende 2022 gegen Hautkrebs Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Influencerin Patrice Aminati (30), Ehefrau des bekannten TV-Moderators Daniel Aminati (51), hat sich nach einer längeren Pause wieder zu Wort gemeldet. Die Deutsche kämpft seit Ende 2022 gegen Hautkrebs. Nun hat sie auf Instagram ein Update zu ihrer Situation gegeben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sie erklärt: «So viele Nachrichten, so viele Fragen haben mich und meine Familie erreicht. Deshalb heute ein kurzer Zwischenstand.» Vor etwa einem Monat habe sie eine neue Therapie mit einer anderen Infusion begonnen. Diese Behandlung bringe Nebenwirkungen mit sich und erfordere erneut viel Durchhaltevermögen.

«Gibt Zeiten, in denen man sich verkriechen möchte»

Patrice Aminati, Mutter einer dreijährigen Tochter, spricht offen über schwierige Momente: «Es gibt Zeiten, in denen man nur allein sein will, sich verkriechen möchte.» Trotz der Herausforderungen konzentriere sich die Influencerin auf die positiven Aspekte ihres Lebens und die kostbaren Momente mit ihrer Familie.

«Ich habe begriffen: Das Leben ist endlich. Ich geniesse den Moment … mein liebes kleines Leben, das mir immer kostbarer wird». Aminati schätze nun besonders die alltäglichen Dinge: «Ich freue mich an wieder möglich gewordenen Routinen, an der Spinnwebe im Waschkeller, am Immer-wieder-Küche-Aufräumen, einem kleinen Ärgernis meiner Kleinen und nun schon Grossen, die ausgelaufene Milch im Auto, die bei 30 Grad im Schatten zum ständigen Begleiter meiner Nase wird, an dem frechen Eichhörnchen, das mir beim Training die Nüsse auf den Kopf wirft …»

Aminati leidet an schwarzem Hautkrebs im Stadium 4 und befindet sich in palliativer Behandlung. Sie teilt viele ihrer Erfahrungen auf Instagram öffentlich. Dabei spricht sie sowohl über die schweren Momente als auch über die kleinen Erfolge in ihrem Alltag. Damit will sie anderen Betroffenen Mut zu machen.