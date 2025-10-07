Patrice Aminati hat ihre letzte Bestrahlung hinter sich

Patrice Aminati kämpft seit Jahren gegen den Krebs und immer wieder gibt sie Updates zu ihrem gesundheitlichen Zustand. Jetzt erklärt sie, dass sie die letzte Bestrahlung hinter sich habe.

Darum gehts Patrice Aminati beendet Bestrahlung und zeigt sich erleichtert und glücklich

Ehefrau von Daniel Aminati kämpft gegen Hautkrebs im Endstadium

Silja Anders Redaktorin People

2022 erhielt Patrice Aminati (30) erstmals die Diagnose Hautkrebs. Es folgten Behandlungen, Aufatmen, dann neue Metastasen. Die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati (52) versuchte stets, positiv zu bleiben.

Jetzt gibt sie auf Instagram erneut ein Update zu ihrer Gesundheit. «Letzte Bestrahlung geschafft ... Ich bin so erleichtert und glücklich!!!», schreibt die Moderatorin auf Instagram zu einem stummen Video, in dem sie in die Kamera strahlt und Tränen in den Augen hat.

Patrice Aminati ist in palliativer Behandlung

Was sie genau damit meint, dass sie die «letzte Bestrahlung geschafft» hat, erklärt sie nicht weiter. Es ist wohl ein weiterer Schritt zu einem einigermassen normalen Leben mit dem Krebs. Patrice Aminati muss sich immer wieder wegen des Hautkrebses behandeln lassen, der sich inzwischen im Endstadium befindet. Seit dieser Diagnose befindet sich die junge Frau in palliativer Behandlung.

Kürzlich verriet sie, dass die Krebstherapie schwere Nebenwirkungen in ihrem Körper hinterlassen habe. Ihre Leberwerte hätten sich drastisch verschlechtert, die Behandlung musste pausiert werden. Schritt für Schritt kämpft Patrice Aminati um ihr Leben, das sie so lange wie möglich leben möchte. Ob mit der letzten Bestrahlung nun eine weitere Stufe zur Genesung geschafft ist – soweit dies mit Krebs im Endstadium möglich ist – lässt sie offen. Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen scheint es aber kein Zeichen dafür zu sein, dass keine Hoffnung mehr besteht, sondern genau das Gegenteil. Eine Bestrahlung bei palliativer Behandlung dient der Symptomkontrolle, der Verbesserung der Lebensqualität und der Verlangsamung des Fortschreitens der Krankheit. Das weitere Vorgehen dürfte jetzt ein abschliessendes Gespräch mit dem behandelnden Arzt sein, in dem man bespricht, wie es weiter geht. Patrice Aminati könnte aber nun für einige Zeit wieder Ruhe haben und nur die nötigsten Behandlungen durchführen müssen, um den Krebs in Grenzen zu halten.

In einer weiteren Story auf Instagram postet Patrice Aminati ein Foto von sich im Rollstuhl im Spital. Dazu schreibt sie: «Danke, liebe Uniklinik, liebe Ärztinnen und Ärzte, liebe Schwestern und Pfleger ... Danke --- für jedes tröstende Wort, jede Umarmung, jedes Glas Wasser, jede gereichte Nierenschale, jedes Taschentuch und jedes Stück Schokolade ...». Dann richtet sie ermutigende Worte an alle Betroffnen: «Für ALLE, die auch diesen oder andere schwere Wege gehen müssen ... haltet durch, bleibt stark. Passt auf euch und aufeinander auf!»