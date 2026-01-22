Beatrice Egli steht für Lebensfreude und Optimismus. Sie erklärt, dass gute Laune kein Zufall, sondern eine bewusste Entscheidung ist.

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sonnenschein und Stimmungsmacherin. Der Schweizer Schlagerstar Beatrice Egli (37) ist auf den Bühnen und in TV-Shows eine verlässliche Garantin für gute Laune. Schon ihre Songtitel wie «Ja zum Leben» und «Auf die Plätze, fertig, ins Glück!» zeigen, wofür sie steht: Lebensfreude und Optimismus.

Doch Lachen und Leichtigkeit sind der Schwyzerin nicht einfach in die Wiege gelegt worden. Beatrice Egli hat sich ihr Glück erarbeitet – egal wie viele Steine ihr in den Weg gelegt wurden. Der Einsatz hat sich für die gelernte Friseurin mehr als gelohnt.

Eine bewusste Entscheidung

Seit ihrem Sieg bei der RTL-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2013 bis hin zur eigenen, nach ihr benannten TV-Sendung hat sich Beatrice Egli an die Spitze des deutschsprachigen Schlagers gesungen. Heute gehört sie zu den erfolgreichsten und beliebtesten Sängerinnen. Gezweifelt haben früher viele an ihr – selbst ihr Bruder, wie sie im Podcast «Mit den Waffen einer Frau» von Barbara Schöneberger (51) erzählt.

Beatrice Egli hat sich bewusst für die gute Laune entschieden. Doch was nach aussen hin mühelos wirkt, sei tägliche Arbeit. Darüber hat sie kürzlich offen in der TV-Talkrunde «Kölner Treff» gesprochen. Der Sender WDR hat ihre Aussagen am Montag in einer Instastory nochmals aufgegriffen.

Tägliche Arbeit

Im Fernseh-Talk unter anderem mit Comedystar Mario Barth (53) betont die Sängerin, dass sie sich vor längerer Zeit ein klares Versprechen gegeben hat: «Ich ärgere mich nicht über Dinge, die ich nicht ändern kann. Und die, die ich ändern kann, die werde ich ändern.» Diese Haltung sei nichts, was von selbst komme.

«Gut gelaunt zu sein, ist auch eine Aufgabe.» Sie glaube das Positive, tue aber auch aktiv etwas dafür. «So wie du deinen Körper trainierst, kannst du auch deine Gedanken trainieren. Und du kannst trainieren, dass du das Gute siehst. Und wenn du das tust, ist die Welt schon mal viel, viel fröhlicher.»

Beatrice Egli glaubt an Träume und vertraut auf die Kraft des Lächelns. «Es ist weltweit die Sprache, die jeder versteht.»