Beatrice Egli trifft unsere Nati-Stars

1/11 Beatrice Egli machte einen Überraschungsbesuch bei der Schweizer Nati. Foto: SFV

Darum gehts Beatrice Egli singt für Schweizer Nati nach Stimmverlust

Egli überrascht Nati-Team, singt neuen Song «Wolkälos» für sie

Zwei Spiele der Schweizer Nati verfolgt, tippt auf Sieg gegen Finnland. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Eine aufregende Woche für Beatrice Egli! Vor einer Woche sang sie bei der EM-Eröffnung im Basler St. Jakob-Park die Schweizer Nationalhymne, einen Tag später musste sie wegen Stimmverlust ein Konzert in Kestenholz SO abbrechen. «Meiner Stimme gehts zum Glück wieder deutlich besser – dafür danke ich besonders meinen Ärzten. Auch wenn man es sich bei mir kaum vorstellen kann: Ich habe von Donnerstagabend bis Samstagabend tatsächlich kein einziges Wort gesprochen», sagt Egli zu Blick.

Mit der neuen Energie konnte Egli diese Woche einer Einladung der Schweizer Nati folgen und das Team überraschen. «Es war ein Tag voller toller Gespräche und ein einmaliger Augenblick, den ich für immer in meinem Herzen tragen werde. Besonders inspiriert haben mich die Begegnung mit der Mannschaft und dem Trainerteam um Pia Sundhage», erzählt sie weiter. Sie habe nach ihrem Auftritt im Stadion erneut «dieses besondere Miteinander» gespürt. «So viel Herzlichkeit, Zusammenhalt und geballte Frauenpower!»

Egli bekam signiertes Trikot vom Team

Es stand ein vielfältiges Programm auf dem Plan. Egli bekam ein signiertes Trikot der Mannschaft, Stürmerin Alayah Pilgrim (22) gab danach eine kleine Tanzlektion für die Musikerin und ihre Nati-Mitspielerinnen. «Das hat für viele Lacher und wunderschöne Erinnerungen gesorgt.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Egli stellte ihr Talent unter Beweis. Gemeinsam mit der Nati sang sie ihren neuen Song «Wolkälos», den sie extra für die Nati geschrieben hat. Egli: «Mein Zitat ‹Wenn dra glaubsch, ja denn chunts au so› aus dem Lied war meine kleine, aber hochdosierte Motivationsspritze für alle.» Mit Spielerin Leila Wandeler gabs anschliessend eine kleine A-capella-Zugabe. Wandeler spielte am Klavier, Egli sang dazu.

Sie tippt auf Sieg gegen Finnland

Egli hat die bisherigen zwei Spiele der Schweizer Nati mit Spannung verfolgt. Beim ersten war sie nach ihrer Nationalhymnen-Darbietung im Stadion, das zweite gegen Island verfolgte sie im Kreise ihrer Familie. «Mir gefällt besonders die Vielfalt der Nati – und vor allem die mutige, offensive Spielfreude, die sie mitbringen», sagt Egli.

Während des Spiels gegen Finnland am Donnerstagabend ist Egli auf Reisen. Das hält sie aber nicht davon ab, der Nati die Daumen zu drücken. «Die erste Halbzeit werde ich morgen unterwegs im Auto auf dem Tablet schauen. Zur zweiten Halbzeit bin ich dann in meinem Hotelzimmer vor dem Fernseher – selbstverständlich wieder im Trikot!», verspricht sie. Und ist guter Dinge, dass es mit einem zweiten Sieg klappt. «Ich glaube ganz fest an unsere starken Frauen und tippe auf einen 2:0-Sieg gegen Finnland.»