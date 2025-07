1/10 Latin-Weltstar J Balvin trat am Samstagabend am Montreux Jazz Festival auf. Foto: LIONEL FLUSIN

Darum gehts J Balvin begeistert am Montreux Jazz Festival mit Reggaeton-Klängen

Balvin lobt Schweizer Kultur, Bildungssystem, Landschaft, Käse und Schokolade

Musiker mit 50 Millionen Instagram-Followern probiert Schweizer Produkte

Michel Imhof Teamlead People

Nicht nur am Caliente in Zürich wurde dieses Wochenende die Latin-Musik gefeiert. Auch am Montreux Jazz Festival stand am Samstagabend alles im Zeichen feuriger Klänge. Mit Weltstar J Balvin (40) beehrte einer der weltweit meistgestreamten Künstler den Anlass am Genfersee. Der Kolumbianer brachte mit seinen Reggaeton-Klängen die Menge zum Tanzen.

«In die Schweiz zu kommen, ist immer ein Segen. Und jetzt bin ich zum ersten Mal hier an diesem legendären Festival», sagt der Musiker mit 70 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify im Gespräch mit Blick. «Ich liebe so vieles an eurem Land. Das Bildungssystem, die Kultur, die Landschaft, den Käse, die Schokolade und die Uhren.»

Die Menge tobte für J Balvin

Dass das Schweizer Publikum bei Konzerten eher verhalten ist, sieht Balvin anders. «Bislang waren alle Konzerte grossartig.» Tipps für mehr Lockerheit will er nicht geben. «Die Kulturen sind verschieden, und das ist gut so. Und auch Tanzen kann am Ende jeder. Es geht dabei ums Loslassen», sagt der «Mi Gente»-Interpret. Beim Konzert am Samstagabend sagte er nach dem Blick-Gespräch zur Menge: «Ich weiss gar nicht, wieso mir im Interview gesagt wurde, Schweizer können verhalten sein. Ihr tanzt wie verrückt!»

Trotz des Lobes für die Schweizer Kultur und das Publikum dachte J Balvin noch nie ans Umziehen in unser Land – so, wie das viele Prominente vor ihm gemacht haben. «Ich lebe zwischen Medellín und New York.» Er ist mit dem argentinischen Model Valentina Ferrer (31) liiert, gemeinsam haben sie einen vierjährigen Sohn. «Er ist ein Weltbewohner. In New York ist er ständig von Latinos umgeben, und er ist regelmässig in Kolumbien und Argentinien. Wir wollen sicherstellen, dass er diese Kultur kennt und auch Spanisch kann.»

Blick zeigt J Balvin Beatrice Egli

Blick brachte dem Musiker mit 50 Millionen Instagram-Followern Schweizer Produkte wie Ovomaltine und Rivella zum Probieren, während der in der Garderobe anwesende Personal Trainer kritisch schaute. Zum kulturellen Austausch zeigte Blick Balvin auch das aktuellste Lied des Schwyzer Schlagerstars Beatrice Egli (37), «Au Revoir». «Das hat was. Man kann gut dazu tanzen», kommentiert er den Titel. Und meint zu Egli selbst: «Sie ist sehr herzig!»