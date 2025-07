Schlagerstar Beatrice Egli musste erstmals ein Konzert abbrechen. Beim St. Peter at Sunset Festival in Kestenholz SO verlor sie ihre Stimme. Interne Quellen berichten, dass der Abbruch nicht spontan war und Egli zuvor einen Arzt aufsuchte.

1/5 Hier zeigte sie sich noch freudig: Beatrice Egli an ihrem Konzert am St. Peter at Sunset in Kestenholz. Foto: Instagram/stpeter_at_sunset

Darum gehts Beatrice Egli bricht Konzert wegen Stimmverlust ab, Publikum reagiert verständnisvoll

Melissa Naschenweng verlängerte ihren Auftritt aufgrund der Situation

Eglis Auftritt dauerte nur 30 Minuten, bevor sie emotional abbrach Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Michel Imhof Teamlead People

Beatrice Egli (37) musste am Donnerstagabend zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Konzert abbrechen. «Ich habe leider gar keine Stimme mehr. Ich schaffe es nicht. Ich habe wirklich alles versucht», sagte sie zu den Festivalbesuchern am St. Peter at Sunset in Kestenholz SO. Und das einen Tag, nachdem sie an der Eröffnungsfeier der Frauen-EM 2025 in Basel die Nationalhymne gesungen hat.

0:50 Beatrice Egli nach Showabbruch: «Ich habe alles versucht, damit ich die Show spielen kann»

Blick erfuhr von mehreren Quellen, dass der Konzertabbruch nicht spontan geschah. Vor ihrem Auftritt besuchte Egli einen Arzt in der Region, weil sie schon da mit Heiserkeit zu kämpfen hatte. «Intern hiess es erst, ihr Konzert sei komplett abgesagt», so ein Insider gegenüber Blick. Länger war unklar, was mit dem Auftritt des Schwyzer Schlagerstars geschieht.

Melissa Naschenweng verlängerte Auftritt

Involviert war auch die österreichische Sängerin Melissa Naschenweng (34), die vor Egli auf der Bühne stand. «Sie bekam die Information aufs Ohr, dass sie 15 Minuten länger spielen soll», so die Quelle. «Man sah ihr die Verwirrung auf der Bühne an. Danach sagte sie zur Menge, dass sie gerade eine wichtige Nachricht erhalten hatte, die fürs Publikum aber nicht relevant sei.»

Nach dem Auftritt der «Alpenbarbie»-Sängerin wurde Eglis Set aufgebaut. «Das Publikum bekam von den Diskussionen hinter den Kulissen nichts mit», so die Quelle. Danach startete der Auftritt der Schwyzerin.

Eglis Auftritt dauerte 30 Minuten – Publikum sprang mit Karaoke ein

«Man merkte ihr klar an, dass ihre Stimme nicht auf der Höhe ist. Sie hatte mit den Tönen wirklich zu kämpfen», so die Quelle. «Knapp vor Ende ihres Auftritts spielte sie dann einen Song, bei dem sie fast komplett das Publikum mitsingen liess. Da merkte man irgendwie schon, dass das das Ende sein muss.» Rund 30 Minuten dauerte ihr Auftritt, danach hat sie sich mit der emotionalen Botschaft ans Publikum gewandt. «Sie hat fast geheult auf der Bühne», so die Quelle.

Das bestätigt auch ein Leserreporter. «Man hat gemerkt, dass sie ein paar Tränen verdrückt hat.» Das Publikum habe mit Verständnis reagiert. «Einige applaudierten, es gab keine Pfiffe.» Aufgrund der emotionalen Rede und ihre hörbar angeschlagene Stimme war allen klar, dass Egli das Konzert zu Ende bringen kann. «An dieser Stelle muss ich leider aufhören, ich habe wirklich keine Stimme mehr. Und es tut mir leid», sagte sie den Anwesenden.

Wie es mit Eglis Konzert am Samstagabend im deutschen Wartbach bei Biberach aussieht, ist nicht klar. Eine Anfrage von Blick liess die Sängerin unbeantwortet. Sie schone sich derzeit, sagt das Management.

1:14 Gänsehaut-Moment im Stadion: Beatrice Egli singt die Schweizer Nationalhymne