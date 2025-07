Grosser Tausch in der diesjährigen Jury von «Deutschland sucht den Superstar». Offenbar werden beide Schweizerinnen bei der 22. Staffel ausgewechselt.

Deutscher Malle-Star ersetzt Beatrice Egli in der Jury

Deutscher Malle-Star ersetzt Beatrice Egli in der Jury

1/8 Dieter Bohlen bekommt bei «DSDS» neue Jurykollegen. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Dieter Bohlen erneuert DSDS-Jury komplett, Schweizer Juroren fliegen raus

Bushido und Ballermann-Star Isi Glück ersetzen bisherige Jury-Mitglieder

RTL setzt in der 22. Staffel auf drei statt vier Jurymitglieder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Dieter Bohlen (71) wirft seine «DSDS»-Jury komplett über Bord. Letztes Jahr nahmen die beiden Schweizer Musikerinnen Beatrice Egli (37) und Loredana (29) sowie der deutsche Popstar Pietro Lombardi neben dem Pop-Titan Platz. Dieses Jahr wird alles anders. Wie «Bild» berichtet, fliegen alle drei aus der Jury.

Stattdessen holt sich Bohlen zwei neue Gesichter ins Boot: die deutsche Rap-Legende Bushido (46) sowie Ballermann-Star Isi Glück (34). RTL setzt in der 22. Staffel der beliebten Musik-Castingshow also auf drei statt vier Jury-Mitglieder.

Die Verpflichtung von Bushido lag auf der Hand. Bereits im November 2024 wurde berichtet, dass der Rapper in der nächsten Staffel dabei sein und Pietro Lombardis Platz in der Jury einnehmen werde. Bushido eröffnete zudem das letztjährige Finale mit einer Rap-Performance. Ein klares Indiz für eine Jury-Teilnahme im Folgejahr, die jetzt besiegelt zu sein scheint.

Hintergrund zum Lombardi-Austausch: Dem Sänger wurde gegen Ende der letzten Staffel häusliche Gewalt gegen seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) vorgeworfen. Mit mehreren Statements schaffte das Paar den Fall mittlerweile zwar aus der Welt, das Aus von Lombardi bei «DSDS» aber bleibt bestehen.

Beide Schweizerinnen werden ersetzt

Beatrice Egli kündigte ihren Rückzug aus der Jury bereits an. «Ja, das Kapitel ist für mich abgeschlossen. Ich bin dankbar für die Erfahrung, und vor allem freue ich mich aufs Öffnen vom neuen Kapitel im nächsten Jahr», schrieb die Schweizer Schlagersängerin vor dem Finale 2024 auf Instagram.

RTL scheint Schlager gegen Schlager tauschen zu wollen. Denn statt Egli soll in der neuen Staffel die deutsche Schlagersängerin Isi Glück in der Jury sitzen. In Mallorca gehört sie zu den ganz grossen Stars. Doch reicht das aus, um gleich zwei Musikerinnen auf einmal zu ersetzen?

Um Loredana und einen möglichen Ausstieg aus der Jury gab es bislang nur Gerüchte. Blick berichtete im November 2024, dass die Luzerner Rapperin durch Isi Glück ersetzt werden könnte. Nun scheint auch dieser Wechsel besiegelt zu sein. Auf Instagram kündigt Glück am Mittwoch an: «Nächste Woche gibts grosse News.»