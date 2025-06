1/5 Dieter Bohlen rechnet mit Deutschland ab. Foto: IMAGO/Panama Pictures

Darum gehts Dieter Bohlen schwärmt von der Schweiz und erwägt Umzug

Bohlen lobt Schweizer Politik, Neutralität und vernünftige Steuern

Bohlens Vermögen soll sich auf über 100 Millionen Franken belaufen

Fynn Müller People-Redaktor

Wohnt Dieter Bohlen (71) bald in der Schweiz? Der «DSDS»-Juror schwärmt in einem Interview mit dem Finanz-Youtube-Kanal «Benu Solutions» in den höchsten Tönen von unserem Land. «Die Leute in der Schweiz sind sehr freundlich und wohlgesonnen und die Steuern dort sind vernünftig», so Bohlen.

Bereits Anfang Juni hatte Bohlen im Gespräch mit Blick angetönt, dass er mit einem Umzug in die Schweiz liebäugelt. «Wir waren kürzlich am Zürichsee und es hat uns wahnsinnig gut gefallen. Natürlich spielen wir auch immer mit dem Gedanken, ob wir nicht vielleicht irgendwann mal hierherziehen.»

Es sind nicht nur die Steuern. Auch die Schweizer Politik reize ihn, wie er im Youtube-Video verrät. «Es gibt ja diese Volksentscheide. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, wenn es in Deutschland Volksentscheide gebe, wären hier viele Sachen anders», ist sich Bohlen sicher. Ihm gefalle, dass die Schweiz politisch neutral sei. «Die geben nicht ihr ganzes Geld für andere Länder aus, machen sie nicht.»

Der frühere Modern-Talking-Sänger stellt klar: «Wenn die Steuern in Deutschland noch teurer werden, man noch mehr Zwangsabgaben hat, dann wird das zur Folge haben, dass alle Leistungsträger dieses Land verlassen. Die sind ja nicht total blöd.» Viele Firmenchefs seien bereits abgehauen, sagt Bohlen. «Die reichsten Leute Deutschlands wohnen mittlerweile fast alle in der Schweiz.»

«Zahle schon fast 50 Prozent Steuern»

Besonders die Substanzsteuer störe den Musikproduzenten in seinem Heimatland. «Ob du Einnahmen hast oder nicht, du wirst besteuert. Wenn man als Firma also einen Verlust macht, bestimmt trotzdem die Substanz deines Vermögens die Steuer. Ich zahle schon fast 50 Prozent», regt sich Bohlen auf.

Deshalb denke der Deutsche regelmässig übers Auswandern nach. Neben der Schweiz nennt Bohlen auch das steuerfreundliche Dubai als interessante Option. «In Dubai gefällt mir vor allem die Sicherheit. Ich habe einmal ein Handy einen ganzen Tag auf der Liege vergessen. Am nächsten Tag war es immer noch da.»

Das Vermögen des Pop-Titans soll sich auf über 100 Millionen Franken belaufen. In einem Interview mit «Bild» verriet der Poptitan, dass nicht nur er, sondern auch seine Familie ausgesorgt habe. «Von meinen Tantiemen und GEMA-Einnahmen könnte meine Familie leben. Carina und die Kinder bekommen die Ausschüttungen noch bis zu 75 Jahre nach meinem Tod.»