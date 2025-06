Die Hits von Modern Talking gehören auch heute noch an jede 1980er-Party. Am 6. Juni singt Pop-Titan Bohlen die grössten Bandhits am «Stars of Sounds» in Aarberg BE. Mit Blick spricht er über Erfolg, Freundschaft und den möglichen Umzug in die Schweiz.

Darum gehts Dieter Bohlen feiert 40 Jahre Modern Talking mit Konzert in Aarberg

Bohlen lehnt Comeback mit Thomas Anders ab und geniesst seine Solokarriere

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Gross, grösser, Bohlen! So könnte die Biografie von Pop-Titan Dieter Bohlen (71) heissen. Als Titel für dieses Interview hingegen würde «Echt jetzt, Dieter?» passen. Ein persönliches Gespräch mit Blick lehnte er ab. Er wollte die Fragen schriftlich, die er dann mit zwölf einzelnen Sprachnachrichten beantwortete. Auf die eine zum Tod seiner Ex-Freundin Nadja Abd el Farrag (1965–2025) am 9. Mai ging er gar nicht ein.

Umso lieber und ausführlicher spricht er über seine beruflichen Erfolge und darüber, wie sehr er sich darauf freut, am 6. Juni in Aarberg BE am «Stars of Sounds» den Abend mit den grössten Hits aus «40 Jahre Modern Talking» zu feiern.

Es war der 24. September 1984, als er mit blonder Vokuhila-Frisur den ersten Song «You're My Heart, You're My Soul» veröffentlichte, zusammen mit Gesangspartner Thomas Anders (62), der mit schwarzen Haaren, rosa Lipgloss und der Kette mit dem Namen seiner damaligen Frau, Nora, um den Hals auftrat.

Weltweit mehr als zwei Milliarden Streams

Die Frage, was geschehen müsste, damit es zu einem Comeback mit Anders kommt, beantwortet Dieter Bohlen mit: «Da kann nichts passieren und nichts geschehen. Das ist einfach eine Entscheidung von uns beiden. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ich bin glücklich, wie alles jetzt ist, und es geht mir solomässig einfach viel besser. Kein Stress, das Leben ist schön. Warum soll man sich Probleme anschaffen?» Das letzte Mal gesprochen hätten sie sich «irgendwie so 2003 oder so. Glaube ich, kann auch 2004 gewesen sein», so der Chef-Juror von «Deutschland sucht den Superstar».

Was Bohlen und Anders mit Modern Talking erreicht haben, ist einmalig in der deutschen Popgeschichte. Mit 24 Nummer-eins-Hits und über Tausend goldenen Schallplatten ausgezeichnet, gehören sie heute noch an jede 1980er-Jahre-Party. Abfeiern zu «Cheri Cheri Lady» oder tanzen zu «Brother Louie» – ihre Songs sorgen seit 40 Jahren für gute Laune und Klickzahlen.

Modern Talking erreicht auf Spotify elf Millionen monatliche Hörer und weltweit mehr als zwei Milliarden Streams. Und das mit Hits, die alle über 20 Jahre alt sind. 2003 löste sich die Band auf. Es gebe kaum einen Tag, an dem er nicht irgendwo einen seiner Hits höre. Unabhängig davon, in welchem Land er sei, schwärmt Bohlen.

«DSDS», «Supertalent» und Tournee in Deutschland

Kommenden Freitag steht der Musiker und Produzent auf der Aarberger Bühne, sein letztes Schweizer Konzert ist sechs Jahre her. Privat sei er erst kürzlich am Zürichsee gewesen. «Es hat uns wahnsinnig gut gefallen und natürlich spielen wir auch immer mit dem Gedanken, ob wir nicht vielleicht irgendwann mal in die Schweiz ziehen, wie glaube ich viele Deutsche», so «Supertalent»-Juror Bohlen, der voller Pläne ist.

«Im September wird es eine grosse Deutschland-Tournee geben. Dann wird eine neue Staffel von ‹DSDS› gedreht, dann werden wir viele Meetings haben, um auch das ‹Supertalent› wieder zu erneuern. Und eventuell steht ja auch irgendwann ein neues Format an», so der Multimillionär dem «Loyalität, Freundschaft und Durchsetzungsvermögen sehr wichtig sind».