1/6 Dieter Bohlen erfreut seine Fans auf Instagram mit einem niedlichen KI-Video. Darauf zu sehen: ... Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Dieter Bohlen teilt KI-Parodie über Modern Talking auf Instagram

Bohlen schliesst Comeback mit Thomas Anders aus, solo fühlt er sich besser unterwegs

Bohlen tritt am 21. Juni bei Florian Silbereisens Schlagerboom Open Air auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Etwas kleiner, etwas weniger Falten und eine Kette mit dem Namen «Dieter» statt «Nora» – so präsentieren sich Modern Talking aktuell auf Instagram. Allerdings handelt es sich lediglich um eine KI-Parodie, die Dieter Bohlen (71) auf seinem Instagram-Account veröffentlicht – sie lässt die Fans der 80er-Band aber in Erinnerungen schwelgen.

«New Modern Talking» schreibt der Pop-Titan zu dem Video, das auf Tiktok von «Chill Sloth AI Vibes» gepostet wurde. Dazu setzt Bohlen ein Lach- und ein Herzemoji. Will Bohlen seinen Fans mit dem Video etwas sagen?

«Solomässig einfach viel besser»

Wohl kaum. Im Interview mit Blick erklärte Bohlen erst kürzlich: «Ein Comeback mit Thomas Anders (62) ist ausgeschlossen.» Es sei eine Entscheidung, die von beiden Musikern aus gehe und Bohlen sagt, dass es ihm «solomässig einfach viel besser» ginge. Ausserdem sollen die Musiker seit Anfang der 2000er kein Wort mehr miteinander gewechselt haben.

Umso mehr freuen sich die Fans aber über dieses kurzzeitige Comeback der beiden Pop-Ikonen – auch wenn es nur KI-generiert ist. Und immerhin widmet der herzige, künstliche Thomas Anders dem süssen, künstlichen Dieter Bohlen diesmal seine Kette – wir erinnern uns wohl noch alle gut an «Nora», die um den Anders' Hals immer grösser wurde.

Fans sind begeistert

«Find ich klasse», liest man in der Kommentarspalte von Dieter Bohlens Beitrag, oder auch «Du bist und bleibst einfach der Beste!». Die Hoffnung auf ein tatsächliches Comeback von Modern Talking lebt in den Fans trotz Bohlens klarer Worte aber weiter – auch dank des KI-Videos.

Jetzt dürfen sich Dieter Bohlens Fans aber erst einmal auf seine Teilnahme bei Florian Silbereisens (43) «Schlagerboom Open Air» freuen, an dem der «Deutschland sucht den Superstar»-Gründer am 21. Juni in Kitzbühel teilnehmen wird. Und vielleicht gibt er ja dann «You're my heart, you're my soul» mit dem Schlagersänger zum Besten?