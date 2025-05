1/5 Dieter Bohlen reagiert auf «Das Supertalent»-Aus. Foto: Getty Images

Darum gehts RTL stellt «Das Supertalent» ein, Dieter Bohlen reagiert auf das Aus

Quotenmessung in bestimmten Altersklassen wird von Bohlen kritisiert

17. Staffel hatte durchschnittlich 1,6 Millionen Zuschauer pro Sendung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Nach der jüngsten Staffel ist Schluss, die RTL-Castingshow «Das Supertalent» wird erst mal nicht weitergehen. Das erklärte Chief Content Officer Inga Leschek am Mittwoch.

Nun reagiert Chefjuror und Urgestein der TV-Show Dieter Bohlen (71) persönlich auf das Aus. «Die Quote war echt Kacke», gibt er in einer Instagram-Story zu. «Aber uns haben viele Leute geschaut. Im Schnitt 1,6 Millionen», führt er weiter aus und vergleicht die Quote daraufhin mit anderen Castingshows wie Heidi Klums «Germany’s Next Topmodel» oder weiteren Primetime-Shows wie der von Stefan Raab. «Supertalent» hätten «mehr» geschaut, so Bohlen. Als Erklärung fügt er eine Art Grundsatzkritik am Quotensystem hinzu: «Aber die Quoten werden eben in bestimmten Altersklassen gemessen. So ein Schmarrn.»

17. Staffel von «Das Supertalent» ist vorerst auch die letzte

«Das Supertalent» leide darunter, «dass man kurze Auftritte spektakulärer Talente aus aller Welt jederzeit überall auf TikTok und YouTube abrufen kann», erklärte Leschek im Interview die Entscheidung. Sie fügte hinzu: «Und zugegebenermassen ist es uns nicht gelungen, darauf eine zukunftsfähige Antwort zu finden. Das hat das Publikum sehr klar entschieden. Deswegen werden wir das Format vorerst nicht fortführen.»

Erst Ende April hatte die 17. Staffel von «Das Supertalent» ihren Sieger gefunden. Vor der Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Tänzerin Ekaterina Leonova und Komiker Tony Bauer, holte sich der 16-jährige Jayden Swingewood aus Duisburg den Sieg in der Show, die von Victoria Swarovski und Jens «Knossi» Knossalla moderiert wurde. Mit einer gefühlvollen Interpretation des Justin-Bieber-Songs «Lonely» berührte der junge Sänger die Herzen der Zuschauer und Juroren gleichermassen.

«Live-Erlebnis» fehlt

Im Jahr 2024 war «Das Supertalent» nach drei Jahren Pause zurückgekehrt. Wie im letzten Jahr zeigte RTL (auch bei RTL+) 2025 eine gestraffte Version der Castingshow. Die Staffel blieb auf vier Samstagabendsendungen begrenzt. Zu den besten Zeiten der Sendung umfassten die Staffeln 14 Folgen. 2011 waren es sogar 16 Episoden.

Inga Leschek sagte zu DWDL.de über das Format auch: Eines der Probleme beim «Supertalent» sei wahrscheinlich «das fehlende Live-Erlebnis bzw. dass wir das Finale vorab aufgezeichnet haben und die Show deshalb für unser Publikum nicht relevant genug war».