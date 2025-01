In seinen Castingshows präsentiert sich Dieter Bohlen oft knallhart. Am Geburtstag seines Vaters Hans zeigt sich der Musikproduzent überraschend von einer anderen Seite.

Dieter Bohlen teilt emotionalen Post zum 96. Geburtstag seines Vaters

Fans und Prominente gratulieren und loben Bohlens Eltern in Kommentaren

Dieter Bohlens (70) Vater feierte seinen 96. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass teilte der Pop-Titan einen emotionalen Post auf Instagram. «Mein Papa 96. Eigene Baufirma, Ingenieur, Macher. Nie aufgegeben! Vorbild», schrieb Bohlen zu einem Foto, auf dem er und sein Vater Hans Bohlen gemeinsam in die Kamera lächeln. Den Beitrag ergänzte der Musikproduzent mit einem roten Herz-Emoji.

«Tolles Bild! Ich wünsche Ihrem Vater beste Gesundheit und alles Gute», kommentierte ein Fan begeistert unter Dieter Bohlens Beitrag. Ein anderer schrieb voller Anerkennung: «Wow, lieber Dieter. Herzliche Glückwünsche an deinen Papa! [...] Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, lieber Dieter. Du bist genauso toll.» Auch Pietro Lombardi (32), Bohlens langjähriger «DSDS»-Schützling und Musikkollege, hinterliess ein rotes Herz in den Kommentaren. Moderatorin Frauke Ludowig (61) zeigte sich ebenfalls berührt: «Wie schön! Wir haben schon so oft drüber gesprochen ... Welch ein Glück, die Eltern noch zu haben.»

Bei seinen Eltern wird er emotional

In der Öffentlichkeit zeigt sich Bohlen meist als tougher und knallharter Musikproduzent und Castingshow-Juror. Wenn es aber um seine Eltern Hans und Edith Bohlen (90) geht, beweist der 70-Jährige, dass er auch anders kann. Im Oktober vergangenen Jahres widmete Bohlen auch seiner Mutter einen Post auf seinem Instagram-Profil. «Die tollste Frau der Welt, meine Mama, ist heute 90 geworden und ich habe mit ihr und der Familie gefeiert. Ich lieb dich, Mama, über alles», hiess es unter einem Bild, das den «DSDS»-Juror Arm in Arm mit seiner Mutter zeigt.

Auch unter diesem Beitrag machten zahlreiche Fans und Show-Kollegen ihre Begeisterung deutlich. «Ist das möglich? Mit 90 so unbeschreiblich jung aussehen? Jung und wunderschön», ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen. Auch Profi-Tänzerin Oana Nechiti (36) fand liebevolle Worte für das Mutter-Sohn-Duo: «Wir haben unseren Mamas so viel zu verdanken! Lieber Dieter, deine Mama sieht fantastisch aus und muss bestimmt eine starke Frau sein. Sie hat dir so viele gesunde Werte mitgegeben, die heutzutage eine Seltenheit sind.»