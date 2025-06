Poptitan plant mit Florian Silbereisen eine Überraschung

Bei Florian Silbereisens «Schlagerbooom Open Air 2025» stehen am Samstag wieder zahlreiche Stars auf der Bühne. Auch Dieter Bohlen ist dabei – und der plant eine grosse Überraschung mit dem Moderator.

1/5 Florian Silbereisen gibt nach 161 Tagen sein Comeback. Foto: Instagram / @floriansilbereisen.official

Darum gehts Florian Silbereisen kehrt nach 161 Tagen Pause zur Bühne zurück

Dieter Bohlen kündigt eine Überraschung für die Live-Show an

Zahlreiche Stars wie Andrea Berg und Andreas Gabalier treten auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Der Tag ist gekommen: Florian Silbereisen (43) kehrt am heutigen Samstagabend bei seinem «Schlagerboom Open Air 2025» auf die grosse Bühne und ins Live-Fernsehen zurück. 161 Tage hat seine freiwillige Showpause gedauert. Seine Rückkehr verspricht spannend zu werden, alleine schon weil sein Kollege Dieter Bohlen (71) – mit dem er sich in der Vergangenheit nicht ganz immer einig war – auch auftreten wird. Der Poptitan kündigt zudem eine Überraschung an.

«Die Show ist live, da weiss man nie»

Bohlen hat der «Bild»-Zeitung verraten: «Wir werden alle überraschen!» Um was für eine Überraschung es sich genau handelt, verrät der 71-Jährige aber noch nicht. Die Tageszeitung möchte aber wissen, dass er und Silbereisen wohl bei der Show gemeinsam singen werden. Der Moderator hüllt sich ebenfalls noch in Schweigen: «Auch ich lasse mich überraschen, was letztendlich wirklich auf der Bühne passiert! Die Show ist live, da weiss man nie...»

Bereits vor wenigen Tagen hatte Silbereisen über seine Show-Rückkehr mit der österreichischen «Kronen Zeitung» gesprochen – und dabei erklärt, dass er besonders auf Bohlen gespannt sei, auch wenn er sich natürlich «auf alle Kolleginnen und Kollegen» freue. «Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, waren nicht immer einer Meinung und deshalb finde ich das besonders schön. Mal schauen, wie er drauf ist und was er vorhat», deutete der Showmaster an.

Das sind Florian Silbereisens Gäste

Auf Instagram schwört Florian Silbereisen die Fans schon auf des Event ein. Zu einem Selfie vor leeren Rängen schreibt er am Samstag: «Noch ist hier im Stadion alles ganz ruhig, aber heute Abend verwandelt sich das Stadion in Kitzbühel in ein gigantisches Lichtermeer und wir feiern hier gemeinsam das ‹Schlagerbooom Open Air 2025!›»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Endlich können wir wieder gemeinsam singen und feiern», wird Silbereisen von der ARD zitiert. «Und zum Sommeranfang wird es bei uns nicht nur funkeln und glitzern, auch die Berge werden leuchten!» Der Moderator begrüsst laut Ankündigung neben Bohlen unter anderem auch Stars wie Andrea Berg (59), Andreas Gabalier (40), DJ Ötzi (54), Andy Borg (64), Mireille Mathieu (78), Michelle (53), Semino Rossi (63) oder Stefanie Hertel (45) und Melissa Naschenweng (34). Wer nicht vor Ort in Kitzbühel dabei sein kann, kann am heutigen 21. Juni ab 20:15 Uhr im Ersten einschalten.