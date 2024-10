Das hat gedauert: Nach den happigen Gewaltvorwürfen meldet sich nun Pietro Lombardi zu Wort. Foto: Instagram 1/5

Auf einen Blick Pietro Lombardi entschuldigt sich bei Verlobten Laura Maria Rypa

Polizeieinsatz nach Vorfall, Lombardi zeigt Reue und verspricht Besserung

Pietro Lombardi (32) steht zweifelhaft in den Schlagzeilen gemacht. Jetzt entschuldigt sich der Sänger öffentlich bei seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28). «Mein Verhalten war beschämend und ich bin nicht stolz darauf», gesteht er.

1:42 «Ich will nichts schönreden»: Lombardi bestätigt Polizeieinsatz bei sich zu Hause

Am 7. Oktober rief Rypa die Polizei und fuhr mit dem gemeinsamen Baby Amelio Elija in eine Kölner Klinik. Pietro äusserte sich nun in einem Instagram-Video zum Vorfall. Er betont: «Das einzige Beschämende an dem Abend war mein Verhalten. Ich bin alles, aber nicht stolz darauf.»

«Habe meine Frau niemals geschlagen»

Der DSDS-Juror verteidigt den Polizeieinsatz: «Die Polizei ist da, um Situationen zu schlichten.» Er stellt klar: «Ich habe meine Frau niemals geschlagen!» Laut Lombardi war der Spitalaufenthalt eine Routinekontrolle nach dem Vorfall. Die Ärzte hätten nichts Besorgniserregendes festgestellt.

Pietro zeigt Reue und verspricht Besserung: «Ich war ein richtiges Arschloch. Ich habe Laura versprochen, dass ich an meinen Problemen arbeiten werde und versuche, meine Emotionen besser in Griff zu haben.»

«Bei uns ist es wirklich echte Liebe»

Trotz des Vorfalls präsentiert sich das Paar in den sozialen Medien wieder als glückliche Familie. Rypa will nicht mehr gegen Pietro aussagen. Der Sänger beteuert: «Bei uns ist es wirklich echte Liebe. Zu echter Liebe gehört auch echtes Kämpfen für die Liebe.»

Der Skandal scheint überwunden, doch die Frage bleibt: Kann Pietro sein Versprechen halten und an sich arbeiten? Die Fans hoffen auf ein Happy End für die junge Familie.