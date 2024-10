Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa haben die Nase voll. Foto: IMAGO/Panama Pictures 1/6

Kurz zusammengefasst Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa nie getrennt

Paar hat zwei Söhne: Leano und Amelio

Die Familie fühlt sich wegen Paparazzi nicht mehr sicher Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Nach der schlagzeilenträchtigen Auseinandersetzung zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) in der Nacht zum 7. Oktober, stand der Musiker am gestrigen Sonntag (20.10.) erstmals wieder auf der Bühne. Bei seinem Konzert in Bielefeld (D) sprach er laut RTL Klartext, «noch bevor der erste Ton gespielt» wurde. «Manchmal sind Zeiten hart», sagte der Sänger demnach. «Aber bei einer Sache, da kann ich euch beruhigen. Laura und ich waren nie getrennt und sind es auch nicht.»

Seinen Fans gegenüber gab der Sänger ausserdem zu: «Ich bin auch nur ein Mensch mit Emotionen und ich versuche heute für euch trotzdem den schönsten Abend zu machen, den es gibt. Und ich glaube, das können wir zusammen schaffen, denn uns kriegt keiner runter.»

Vorwürfe gegen Pietro Lombardi: Was ist passiert?

Vor knapp zwei Wochen war bekannt geworden, dass es im Kölner Haus der Familie in der Nacht auf den 7. Oktober zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Dies bestätigte Lombardis Anwalt danach der «Bild»-Zeitung. Rypa soll danach in der Uniklinik Köln gewesen sein. Der Vorwurf der häuslichen Gewalt steht im Raum. Die Gewaltvorwürfe gegen seinen Mandanten wies Lombardis Anwalt jedoch vehement zurück.

In einem ersten gleichlautenden Post gaben die beiden bekannt, im Sinne der beiden gemeinsamen Kinder handeln und nicht weiter öffentlich über die Angelegenheit sprechen zu wollen.

Einige Tage danach veröffentlichten Lombardi und Rypa in ihren Instagram-Stories ein Bild, auf dem der Sänger seiner Verlobten einen Kuss auf die Wange gibt. Sie lächelt und hält das Baby der beiden im Arm. «Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird und dass dabei auch Dinge auftauchen, die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind», heisst es und weiter: «Da die Paparazzi uns auf Schritt und Tritt verfolgen und belästigen, um das erste Bild von uns zu bekommen, nehmen wir ihnen das hiermit vorweg.»

Zuletzt kommentierte Rypa in zwei langen persönlichen Storys auf ihrem Account: «Wir werden verfolgt, belästigt. Jeder weiss, wo wir wohnen. Wir sind gezwungen, aus unserem Zuhause auszuziehen. Sobald Kinder und die Familie reingezogen werden, ist eine Grenze erreicht, die nicht geht.» Die Kinder seien nur bei ihren Eltern geschützt, weil diese sich komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten würden. Leano sei aktuell auch dort, erzählt sie. «Das ist kein Zustand», weiss sie aber auch. Sie erklärt, dass sie nur bei ihren Eltern aktuell sicher seien, da sie sonst auf Schritt und Tritt verfolgt würden. Sie könne derzeit nicht einmal mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen, hoffe aber, ihre Follower möglichst bald wieder an ihrem Alltag teilhaben lassen zu können, sobald sich die Situation beruhigt hat.

Zum Polizeieinsatz darf und möchte sich Laura Maria Rypa in ihrer Instagram-Story dann aber nicht weiter äussern.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kamen 2020 zusammen und verlobten sich 2022. Anfang 2023 kam Sohn Leano (1) zur Welt, im August 2024 wurde das Paar erneut Eltern von Sohn Amelio. Aus seiner Ehe mit Sängerin Sarah Engels (32) hat Pietro Lombardi einen weiteren Sohn, Alessio (9).