Mama Lombardi giftelt gegen Laura Maria Rypas Familie

Nach Berichten über einen angeblich heftigen Streit zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) sowie im Raum stehende Vorwürfe häuslicher Gewalt, hält dessen Mutter, Nicole Lombardi (54) eines Medienberichts zufolge zu ihm. «Ich stehe zu meinem Sohn», habe sie – auf die Ereignisse der vergangenen Zeit angesprochen – der «Bild»-Zeitung gesagt.

Einen Kommentar zu Rypas Mutter, die ihrer Tochter laut einem früheren Bericht der Zeitung die Trennung von Pietro Lombardi ans Herz gelegt hat, kann sich Nicole Lombardi nicht verkneifen. «Wenn die Eltern von Laura meinen, Tipps geben zu müssen, dann sollen sie das machen». Sie mische sich da nicht ein, denn «wenn wir was zu besprechen haben, dann nur mit meinem Sohn».

Der Kontakt zu dem Sänger, der ursprünglich durch die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» bekannt wurde, sei demnach gut. Lombardis Mutter stellt sich jedoch eine Frage: «Es ist schon seltsam, wenn man sagt, alles bleibt geheim, und plötzlich steht alles in der Zeitung. Woher kommt das alles?»

Was ist bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa passiert?

Zunächst hatte es Berichte über einen Polizeieinsatz bei Lombardi und seiner Verlobten nach einem offenbar schweren Streit in Köln in der Nacht zum 7. Oktober gegeben. In einem Statement, das ebenso von der «Bild» veröffentlicht wurde, erklärte Lombardis Anwalt: «Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren.» Bei einer «emotionalen Auseinandersetzung» sei es zu «[...] gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten», gekommen.

Rypa habe demnach die Polizei verständigt. Man weise auf Lombardis Seite den Vorwurf häuslicher Gewalt nachdrücklich zurück. In gleichlautenden Statements Lombardis und Rypas hiess es, dass das Paar im Sinne der beiden gemeinsamen Kinder handeln und nicht weiter öffentlich über die Angelegenheit sprechen wolle.

In ihren Instagram-Storys veröffentlichten die beiden zuletzt ein Bild, auf dem der Sänger seiner Verlobten ein Küsschen auf die Wange gibt. Sie lächelt, auf ihrem Arm hat sie das Baby der beiden. «Hallo zusammen, bisher konnten wir uns leider nicht bei euch melden oder etwas dazu sagen», heisst es dazu. «Wir sind wirklich schockiert, was gerade alles in den Medien verbreitet wird, und dass dabei auch Dinge auftauchen, die nicht richtig recherchiert und wiedergegeben sind.» Sie würden derzeit offenbar verstärkt von Paparazzi verfolgt sowie belästigt.

Lombardi und Rypa sind erst vor wenigen Wochen wieder Eltern geworden. Ende August teilten die beiden mit, dass der gemeinsame Sohn Amelio Elija zur Welt gekommen ist. Ihr erster gemeinsamer Sohn, Leano (1), wurde Anfang 2023 geboren. Aus einer vorangegangenen Ehe hat Pietro Lombardi mit der Sängerin Sarah Engels (32) ausserdem einen weiteren Sohn, Alessio (9).