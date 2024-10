Erneuter Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Nachdem es bereits eine Woche zuvor zu einem Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gekommen ist, soll die Polizei am 14. Oktober erneut angerückt sein.

In der Nacht auf den 7. Oktober soll es zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa zu einem heftigen Streit gekommen sein.

Vor wenigen Tagen hat ein offenbar heftiger Streit zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten, Laura Maria Rypa, zu einem Polizeieinsatz geführt. Nun sollen am 14. Oktober erneut Polizisten vor dem Zuhause der beiden in Köln erschienen sein. Das sei dem Sender RTL von Seiten der Polizei bestätigt worden. Der Grund dafür sei jedoch unklar. Die Polizei habe demnach erklärt, dass es sich um eine private Angelegenheit handle.

Vorwürfe gegen Pietro Lombardi: Was ist passiert?

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass es vor Ort in Köln in der Nacht auf den 7. Oktober zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Dies habe Lombardis Anwalt eines «Bild»-Berichts zufolge der Tageszeitung bestätigt. Ebenso sei bestätigt worden, dass die Uniklinik Köln, die Rypa demnach aufgesucht habe, gegen Lombardi Anzeige wegen Körperverletzung erstattet habe.

In einem Statement, das ebenfalls von der «Bild» veröffentlicht wurde, äusserte Lombardis Anwalt sich wie folgt: «Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten.»

Wegen «[...] einer hohen emotionalen Erregung von Frau Rypa im Nachgang zu der verbalen Auseinandersetzung», habe diese den Angaben zufolge letzte Woche die Polizei verständigt. Nachdrücklich weise man jedoch den Vorwurf häuslicher Gewalt zurück. In gleichlautenden Statements Lombardis und Rypas war die Rede davon, im Sinne der beiden gemeinsamen Kinder handeln und nicht weiter öffentlich über die Angelegenheit sprechen zu wollen.

Erst vor kurzem ihren jüngsten Sohn geboren

Im August wurde bekannt, dass Lombardi und Rypa erneut Eltern geworden sind. «Wir sind unglaublich glücklich, euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist», teilte das Paar auf Instagram mit. Der erste gemeinsame Sohn, Leano (1), wurde Anfang 2023 geboren. Aus einer vorangegangenen Ehe mit der Sängerin Sarah Engels (31) hat Pietro Lombardi zudem einen weiteren Sohn, Alessio (9).