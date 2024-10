Kurz zusammengefasst In der Nacht auf den 7. Oktober kam es bei Pietro Lombardi zu einem Polizeieinsatz

RTL berief nach Vorwürfen gegen Pietro Lombardi eine Krisensitzung ein

Lombardi sitzt zum dritten Mal als Juror in der RTL-Show «DSDS»

RTL veröffentlichte per Sprecher ein Statement

In der Nacht auf den 7. Oktober kam es zwischen Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa zu einem heftigen Streit. Foto: IMAGO/Panama Pictures 1/6

Livia Fietz Praktikantin People

Am späten Dienstagabend, dem 8. Oktober, teilten Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) identische Statements auf ihren sozialen Medien, in denen sie den heftigen Streit ansprachen, der sich in der Nacht zum 7. Oktober ereignet hatte. Laut «Bild» gab es am selben Abend beim Sender RTL, wo Lombardi als Juror in der Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) tätig ist, eine Krisensitzung. RTL nahm jedoch zunächst keine Stellung – bis jetzt.

Über eine Sprecherin veröffentlichte RTL ein Statement: «Pietro und sein Anwalt dementieren die Vorwürfe mit Nachdruck. Darüber hinaus haben Laura und Pietro parallel auf Instagram ein Statement veröffentlicht. RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die heutige ‹DSDS›-Sendung wird nach aktuellem Stand/bis auf Weiteres wie geplant ausgestrahlt», heisst es.

Diese Reaktion dürfte nicht überraschen: In der Vergangenheit wurden bei «DSDS» bereits mehrere Juroren erst nach starkem öffentlichen und politischen Druck entlassen.

Diese «DSDS»-Juroren wurden entlassen

2021 sorgte Schlagersänger Michael Wendler (52) mit einem Corona-Video für so viel Wirbel, dass sich seine Werbepartner und sein Manager von ihm distanzierten. RTL zögerte zunächst, ihn aus der Show zu werfen, selbst nachdem er auf Telegram die Corona-Massnahmen mit «KZ Deutschland» verglichen und den Holocaust verharmlost hatte. Erst als der Protest zu gross wurde, machte RTL ihn unkenntlich oder schnitt ihn in nachfolgenden Episoden raus.

Im Jahr davor wurde Sänger Xavier Naidoo (53) im März 2020 aus den Live-Shows ausgeschlossen, nachdem ein älteres Video für Empörung gesorgt hatte. Darin besang Naidoo vermeintliche Gefahren, die von Migranten ausgehen sollen. Später wurde er durch Florian Silbereisen (43) ersetzt.