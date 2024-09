81-jähriger «DSDS»-Kandidat rührt Beatrice Egli zu Tränen

Kurz zusammengefasst 81-jähriger Manni begeistert die «DSDS»-Jury

Beatrice Egli bricht in Tränen aus

Evelyne Rollason Redaktorin People

Manfred Burckard ist mit 81 Jahren einer der ältesten Kandidaten bei «Deutschland sucht den Superstar». Und ausgerechnet Manni, wie der rüstige Rentner mit Spitznamen heisst, schafft es in den neuen Folgen, die Jury so richtig zu verzücken. Beatrice Egli (36) ist bei seiner Performance von «Can You Feel the Love Tonight» von Elton John so berührt, dass sie glatt in Tränen ausbricht.

«Du hast mich voll erwischt!», sagt die Schwyzerin mit nassen Augen und kramt ein Taschentuch hervor, um sich die Tränen abzuwischen. «Ich bin tatsächlich komplett emotional berührt. Ich finde das so schön, wenn jemand wie du vielen alten Menschen Mut macht. Und ich hab das Gefühl, genau das ist es, was die Menschen brauchen: Mut.»

Auch Dieter Bohlen ist verzückt

Die lobenden Worte von Beatrice Egli freuen den 81-jährigen Manni ganz besonders. Schliesslich hat er Egli als seinen Joker ausgesucht. Bevor sie Manni ihre Stimme gibt, wird die Schlagersängerin ganz persönlich und gesteht: «Ich sehe gerade so ein bisschen meinen Opa in dir. Es ist total schön, das zu sehen!»

Nicht nur Beatrice Egli, sondern auch die weiteren Jury-Mitglieder Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32) und Loredana (29) sind total begeistert von Kandidat Manni.

«Schon hart, wenn ein 81-Jähriger die Töne besser trifft, als jeder andere», flüsterte Bohlen noch während Mannis Auftritt zu Lombardi. Bohlens Fazit: «Das ist wirklich eine wahre Freude!» Bohlen ergänzt, er habe genau wegen Menschen wie Manni die Altersbegrenzung für Kandidatinnen und Kandidaten bei «DSDS» aufgehoben. «Hör mal, das war die beste Idee, die ihr gehabt habt!», freut sich Manni.

Dann nimmt die immer noch aufgelöste Beatrice Egli den 81-Jährigen in ihre Arme. Ohne Zögern sagt die Jury viermal Ja zu Manni und katapultiert den Rentner in den Recall.