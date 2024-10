Kurz zusammengefasst 92,5-Jähriger rührt «DSDS»-Jury zu Tränen

Günter Kandzia erhielt Standing Ovations für «Capri-Fischer»

Günter Kandzia ist der bisher älteste «DSDS»-Teilnehmer. Foto: Screenshot RTL 1/10

Saskia Schär Redaktorin People

Er heisst Günter Kandzia, ist 92,5 Jahre alt – ja, das halbe Jahr ist laut ihm wichtig, denn jeder Tag sei ein Geschenk –, und er hat die «DSDS»-Jury mit seinem Auftritt zu Tränen gerührt.

In der am Samstagabend auf RTL ausgestrahlten Folge von «Deutschland sucht den Superstar» wird der rüstige Rentner für das im Europa-Park-Casting im Europa-Park mit einem Golfwagen zum Auftritt gefahren. Mit dem Stock an der einen und dem Enkel an der anderen Seite wagt er sich vor die Jury, die aus Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (32), Loredana (29) und Beatrice Egli (36) besteht, und wird von ihnen herzlich begrüsst. Bohlen will sogleich wissen, wie er auf die Idee gekommen sei, zu «DSDS» zu kommen, woraufhin Kandzia entgegnet, er habe die Sendung schon oft im Fernsehen gesehen und dachte «so kann ich das auch».

«Grosses Kino»

Und wie Günter Kandzia es kann! Für seine gefühlvolle Interpretation von Rudi Schurickes «Capri-Fischer» erhält er, der einst 20 Jahre im Bergbau tätig war, von der gesamten Jury Standing Ovations. Bohlen bezeichnet seinen Auftritt als «Grosses Kino» und Lombardi zieht wortwörtlich seinen Hut vor dem 92,5-Jährigen und entblösst dabei sein blondiertes Haupt.

Die Schweizerin Loredana, die genau wie Kandzias Enkel bereits vor seiner Gesangseinlage mit den Tränen kämpft, ist derart ergriffen, dass es ihr nach wenigen Worten die Sprache verschlägt; ihre Landsfrau Beatrice Egli muss kurzerhand übernehmen und fasst das eben Erlebte passend zusammen: «Manchmal sagen Tränen mehr als Worte.» Selbstredend gibt es für Kandzias viermal ein Ja, bevor er mit dem Golfwagen – «seinem Ferrari», wie es Bohlen nennt – wieder abgeholt wird.