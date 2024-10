Kurz zusammengefasst Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi wegen Streit mit Verlobter

Laura Maria Rypa landete nach Streit in der Uniklinik Köln

RTL prüft Lombardis Zukunft bei DSDS

Lombardi darf sich seiner Verlobten und Villa nicht nähern

In der Nacht auf Montag, den 7. Oktober, ereignete sich zwischen Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) ein heftiger Streit. Nachdem Rypa die Polizei alarmiert hatte, endete die Auseinandersetzung für die Influencerin, die erst vor sechs Wochen den gemeinsamen Sohn Amelio Elija geboren hat, in der Uniklinik Köln. Im Raum steht der Vorwurf der häuslichen Gewalt: Die Klinik hat Anzeige erstattet, nun ermittelt die Polizei gegen Lombardi, der sich seiner Verlobten in den nächsten Tagen nicht nähern und seine Villa nicht betreten darf.

Am späten Dienstagabend teilen Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi ein identisches Statement über den besagten Vorfall. Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen würden sie sich dazu gezwungen sehen, sich zur Situation zu äussern. «Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen, und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird», heisst es in ihrer Instagram-Story.

Abschliessend schreiben sie: «Wir verstehen, dass viele Fragen haben. Wir bitten die Medienvertreter, von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen.»

RTL-Krisensitzung nach Lombardis Anzeige

Der Streit zieht neben eingeleiteten Ermittlungen wegen Körperverletzung auch noch eine weitere schwerwiegende Konsequenz für Pietro Lombardi nach sich: RTL hat sich eingeschaltet. Der Musiker war 2011 erstmals als Kandidat in der RTL-Sendung «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) zu sehen, inzwischen sitzt Lombardi zum dritten Mal am Jury-Pult.

Wie «Bild» erfuhr, soll der Sender die Redaktion am Dienstagabend zu einer Krisensitzung einberufen haben. Ob der Sänger nun von «DSDS» ausgeschlossen wird? Dazu hat RTL noch keine Stellung genommen.

Pietro Lombardis Anwalt weist den Vorwurf der häuslichen Gewalt zurück

Simon Bergmann (58), Pietro Lombardis Anwalt, bestätigt auf Anfrage der «Bild»-Zeitung den Polizeieinsatz und die Anzeige, dementiert jedoch die Anschuldigung der häuslichen Gewalt. «Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten. Soweit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hat unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt», so Bergmann.



Weiter erklärt der Anwalt des Musikers: «Da unser Mandant wie dargelegt keine Gewalt gegen seine Verlobte angewandt und diese auch nicht verletzt hat, wird der Vorwurf der häuslichen Gewalt mit Nachdruck zurückgewiesen.»