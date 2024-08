Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind wieder Eltern geworden

1/5 Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind Eltern von Baby Amelio Elija geworden.

SpotOn Die People-Agentur

«Wann kommt mein Sohn denn endlich?», fragte sich Pietro Lombardi (32) noch am Dienstag in einer Instagram–Story. Drei Tage später ist es nun so weit: Der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) sind wieder Eltern geworden. Die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Sohnes teilte das Paar am Freitag auf Instagram mit.

So heisst der dritte Sohn von Pietro Lombardi

Auf Instagram teilten sie ein Foto zu dritt aus dem Krankenhaus. Rypa liegt mit dem Baby auf dem Arm im Bett und Lombardi beugt sich schützend über die beiden. Auch den Namen des Kleinen haben die beiden bereits verraten: «Wir sind unglaublich glücklich euch zu verkünden, dass unser Sohn Amelio Elija gesund zur Welt gekommen ist. Unsere Herzen sind gefüllt mit Liebe und wir geniessen die Tage und die gemeinsame Zeit. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Familie wächst.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Lombardi teilte den Post zudem in einer Instagram–Story und schrieb: «Numero 3. Ich bin so glücklich.» Innerhalb weniger Minuten wurde der Post bereits tausendfach geliked und kommentiert.

Drittes Kind für Pietro Lombardi

Lombardi und Rypa hatten die erneute Schwangerschaft im Januar mit einem Instagram–Post verkündet. Im April gaben sie bekannt, dass es wieder ein Junge wird. Während der Schwangerschaft gab es einige Komplikationen, wie die werdende Mutter im Juli mitteilte.

Die beiden sind bereits Eltern des kleinen Leano (1), der Anfang 2023 zur Welt kam. Für Lombardi ist es bereits das dritte Kind. Aus seiner vorangegangenen Ehe mit Sarah Engels (31) hat er zudem seinen Sohn Alessio (9).