1/5 Pietro Lombardi ist stinksauer.

Einst galten Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) als Traumpaar der deutschen Musikwelt. Doch die Liebe der beiden endete. Seitdem kümmern sie sich gemeinsam um ihren Sohn Alessio (9).

Das heisst jedoch nicht, dass die beiden ein gutes Verhältnis haben. Immer wieder kommt es zu öffentlichen Streitereien, bei denen es in der Regel um Sohn Alessio geht.

Sarah Engels ist in Japan – ohne Alessio

Im Moment ist Sarah Engels mit ihrem Ehemann Julian Engels (31) und Tochter Solea (2) in Japan in den Ferien und teilt ihre Eindrücke eifrig mit ihrer Fangemeinde. Dieser gibt sie auf Instagram auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Schnell häufen sich die Fragen zu Alessio. Warum dieser sie und ihre Familie in Japan nicht begleite, wollen ihre Fans von ihr wissen. Darauf mag sie aber sie nicht antworten und verfasst stattdessen ein Statement: «Es gibt in meinem Leben Bereiche, die für mich aus guten Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehören und daher von mir bewusst rausgehalten werden. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich hier zum Schutz meiner Familie handeln möchte.»

Pietro Lombardi ausser sich vor Wut

Diese harmlos scheinende Aussage kommt bei Pietro Lombardi gar nicht gut an. Er versteht die Antwort seiner Ex als direkten Angriff und macht seinem Ärger auf Instagram auch direkt Luft. «Ich will eigentlich die Zeit mit meinem Sohn geniessen. Aber sowas, was du postest, ist ein persönlicher Angriff gegen den Vater deines Kindes», behauptet der 32-Jährige.

Grund für seinen emotionalen Ausbruch? Er versteht nicht, wieso seine Ex-Frau nicht offen sagen kann, dass Alessio im Moment bei Pietro Lombardi auf Mallorca Ferien macht. «Warum beantwortest du die Frage nicht einfach mit ‹Weil er mit seinem Vater gerade in den Ferien ist und eine schöne Zeit hat›?», will Lombardi von seiner Ex wissen.

Er beklagt sich, dass Engels' Familie ihm nicht das Beste wünsche: «Du hasst es, wenn Alessio hier ist. Er erzählt mir mehr, als du denkst.» Immer, wenn bei ihm etwas Schönes passiere, kämen von seiner Ex negative Kommentare. «Jetzt ist Laura schwanger, was schön ist für uns als Familie und du kommst mit irgendwelchen Anschuldigungen gegen den Vater deines Kindes.»

Ausserdem, wettert Pietro Lombardi weiter, würde Alessio ihm mehr anvertrauen, als Sarah Engels wisse. «Ich weiss, am liebsten würdest du wollen, dass Alessio Julian als Vater sieht», wirft Lombardi Sarah Engels vor.

Und auch an seiner Ex-Schwiegermutter lässt er während seiner Schimpftirade kein gutes Haar und behauptet: «Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden.»

Julian Engels meldet sich zu Wort

Bei all diesen Anschuldigungen gegen seine Ehefrau kann Julian Engels nicht mehr stillschweigend zuschauen und meldet sich nun selbst zu Wort. «Normalerweise halte ich mich aus allem raus, aber bei einer Reihe endloser Lügen, um meiner Frau mit Absicht zu schaden, möchte ich klarstellen: Seit viereinhalb Jahren werde ich immer beim Namen genannt und da gab es auch nie ein Papi oder eine andere Option!», erklärt der 31-Jährige. Lombardi sei «immer und ohne Frage» der Vater von Alessio.

Und was sagt Sarah Engels zu den Anschuldigungen von Pietro Lombardi? «Lass dich niemals unterkriegen von Menschen, die dich zum Krieg herausfordern. Sei der Klügere. Der Vernünftigere und bleib bei dir! [...] Gerechtigkeit kann man sich nicht erkämpfen – sie kommt dann, wann sie es für richtig hält, sie kommt ganz allein.»