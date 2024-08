Pietro Lombardi kann die Geburt seines Sohnes kaum erwarten

1/5 Pietro Lomardi hat keine Geduld mehr: Er kann die Geburt seines zweiten Kindes mit Laura Maria Rypa kaum erwarten.

Pietro Lombardi (32) und seine Verlobte, Laura Maria Rypa (28), erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind – mit Betonung auf «warten». Denn der Papa wird offenbar langsam etwas ungeduldig. Er veröffentlichte am 20. August einen Clip bei Instagram, in dem seine Laura bei einer Untersuchung zu sehen ist. «Wann kommt mein Sohn endlich?», fragt Lombardi mit einem Lachen in einer Story.

Und auch Mama Laura möchte den Kleinen offenbar so bald wie möglich in die Arme schliessen. «Ich kann es kaum erwarten, dass unser ‹bald› zu einem ‹endlich› wird und wir dich in unseren Armen halten dürfen», schrieb sie Anfang August auf Instagram zu einem Bild, auf dem sie ihren Babybauch stolz präsentiert.

Die beiden sind bereits Eltern des kleinen Leano (1), der Anfang 2023 zur Welt gekommen ist. Im Januar 2024 bestätigte das Paar, dass ein zweites Kind auf dem Weg sei – und im April hiess es dann, dass sie wieder einen Jungen bekommen. Für Lombardi ist es bereits das dritte Kind. Aus einer vorangegangenen Ehe mit Sarah Engels (31) hat er zudem seinen Sohn Alessio (9).

Sorge um das zweite Kind von Pietro und seiner Laura

Die zusammen fast 2,9 Millionen Followerinnen und Follower der beiden hoffen sicherlich, dass bei der anstehenden Geburt alles gut verläuft. Erst im Juli hatte Rypa mitgeteilt, sich im Spital zu befinden. «Leider sind einige Komplikationen aufgetreten, es ist derselbe Fall wie bei Leano», schrieb sie damals. Der erste Sohn der beiden kam sechs Wochen zu früh auf die Welt.

Das Risiko, dass das zweite gemeinsame Kind vor der 34. Schwangerschaftswoche komme, sei zu hoch gewesen, weshalb sie unter anderem Medikamente verabreicht bekam. «Es kam alles auch so unerwartet, die Schwangerschaft verlief die ganze Zeit problemlos und war sehr schön bis jetzt», hatte sie in ihren Stories weiter erklärt.