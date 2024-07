1/5 Pietro Lombardi hat mit Sarah Engels den gemeinsamen Sohn Alessio.

Saskia Schär Redaktorin People

«Und täglich grüsst das Murmeltier» oder in diesem Fall «Und täglich mault der Lombardi». So könnte man etwas überspitzt das Verhalten von Sänger Pietro Lombardi (32) auf Social Media bezeichnen. Seit nunmehr zwei Wochen teilt er auf seinem Instagram-Kanal regelmässig gegen seine Ex-Frau Sarah Engels (31) aus.

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von Engels Mitte Juli wissen, weshalb sie es zulasse, dass Alessio (9), der gemeinsame Sohn von ihr und Lombardi, mit seinem Vater und sechs fremden Männern nach Mallorca gehe. Lombardi hätte dort einen Auftritt im berühmt-berüchtigten Megapark am Ballermann. Die Frage beantwortete sie mit einem «Es gibt in meinem Leben Bereiche, die für mich aus guten Gründen nicht an die Öffentlichkeit gehören und daher von mir bewusst rausgehalten werden. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich hier zum Schutz meiner Familie handeln möchte.»

Lombardi wertete diese Aussage als Angriff – und als Bestätigung, dass er seinen Sohn mit einer Handvoll fremden Männer mit an Ballermann genommen habe, was absolut nicht stimme.

«Reicht jetzt aber auch mit den Seitenhieben gegen deine Ex»

Lombardi fühlt sich wegen Engels Aussage in seiner Rolle als Vater angegriffen und schlägt seither um sich. Am Sonntag postet er anlässlich des Endes seiner gemeinsamen Ferien mit Sohn Alessio eine Fotocollage und konnte auch da nicht auf versteckte Kritik und einen kleinen Seitenhieb gegen seine Ex verzichten.

«Heute gehen die Papa-Ferien vorbei, ich glaube, wir sind noch mehr ein Team geworden, als wir es vorher schon waren. Am Ende musst nur du wissen, wie Papa wirklich ist. Meine Kinder sind alles für mich, Leano, Alessio und mein Kleiner im Bauch (Anm. d. Red.: Seine Verlobte Laura Maria Rypa ist schwanger) und natürlich meine unglaubliche Power-Frau an meiner Seite. Ich bin manchmal ein komischer Mensch, aber alle lieben mich, wie ich eben bin», schreibt der Sänger zur Collage.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Doch die Fans scheinen langsam aber sicher die Nase voll zu haben von all der Streiterei, wie ein Blick in die Kommentarspalte verrät. «Ich bin riesen Fan von dir, aber eure Streitigkeiten in der Öffentlichkeit – schlimm. Irgendwann lesen eure Kinder alles ... das Internet vergisst nie», schreibt ein User darunter. «Reicht jetzt aber auch mit den Seitenhieben gegen deine Ex. Das macht dich echt unsympathisch. Denke jetzt nicht, dass sie es so negativ gemeint hat. Man muss ja nicht immer alles so schlecht sehen. Finde deine Reaktion too much» steht in einem anderen Kommentar. Oder: «Wer sich als guten Vater ausgeben will, lässt es irgendwann mal gut sein» und «Kindergarten, dass beide das immer wieder so öffentlich austragen müssen».

Werbung

Ein grosser Teil seiner Fans steht jedoch weiterhin geschlossen hinter Lombardi, wie ein Kommentar mit über 700 Likes zeigt: «An dem Text merkt man richtig, wie sehr ihn diese Kommentare beschäftigen, in denen Leute schreiben, er wäre ein schlechter Vater. Lieber Pietro, du kümmerst dich um deine zwei Kinder und um deine schwangere Laura. Man merkt, dass dir deine Familie wichtig ist.» Seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) ist derzeit mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger und wie auch schon bei Söhnchen Leano droht ihr erneut eine Frühgeburt.