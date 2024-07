Derzeit fliegen die Fetzten zwischen Ex-Ehepaar Pietro Lombardi und Sarah Engels. Lombardis enger Vertrauter Dieter Bohlen mischt sich nun mit einem lieb gemeinten Rat in diesen öffentlichen Streit ein.

1/5 Ex-Ehepaar Pietro Lombardi und Sarah Engels streiten sich im Moment in den sozialen Medien.

Livia Fietz Praktikantin People

Streitigkeiten zwischen (Ex-)Paaren sind nie angenehm. Noch schlimmer wird es, wenn Kinder involviert werden, oder gar der Grund für die Auseinandersetzung sind. Das ist aktuell bei den Ex-Eheleuten Sarah Engels (31) und Pietro Lombardi (32) der Fall.

Denn Lombardi und Engels zoffen sich im Moment für alle sichtbar auf ihren sozialen Medien. Der Grund: Unstimmigkeiten bei der Erziehung und der Kommunikation rund um den gemeinsamen Sohn Alessio (9). In diesen Streit mischt sich nun auch Pop-Titan Dieter Bohlen (70) ein.

Dieter Bohlen ist Pietro Lombardis langjähriger Freund

Bohlen kennt Lombardi und Engels seit ihren Anfängen bei «Deutschland sucht den Superstar» im Jahre 2011 und begleitete ihre Beziehung von ihrer Hochzeit 2013 bis zu ihrer Trennung 2016. Heute ist er immer noch eng mit Lombardi befreundet.

Immer wieder machen Bohlen und Lombardi gemeinsame Sache. Zurzeit geniessen sie die Sonne auf Mallorca und backen Pizzas, wie man auf ihren Instagram-Kanälen sehen kann.

Dank ihrer engen Freundschaft ist Lombardi-Spross Alessio auch gut mit Bohlens Sohn Maximilian (11) befreundet. So offenbarte Lomabrdi in seiner Instagram-Story: «Alessios neuer bester Freund ist Dieters Sohn. Die beiden verstehen sich so gut.»

«Sprecht miteinander»

Es ist also kein Wunder, dass Bohlen in dieser Situation das Wort für Lombardi ergreift. Gegenüber «Bild» sagt Bohlen: «Ich bin immer für ihn da, stehe ihm mit Rat und Tat zur Seite. Aber Pietro macht nicht immer das, was ich ihm sage».

Was denn seine Empfehlung an das zerstrittene Ex-Paar ist? «Sprecht miteinander und klärt das unter euch» – ohne die Öffentlichkeit.